Rolling Stone ha publicado un interesante reportaje sobre ‘★’, el nuevo disco de David Bowie, (se pronuncia “black star”) en el que su productor, el mítico Tony Visconti, habla sobre varias cosas, como que la canción favorita de Bowie en el álbum es una balada titulada ‘Dollar Days’ o que, según el saxofonista Donny McCaslin, ‘Blackstar’ va sobre ISIS (!). Además, apunta que, al contrario de lo que se cree, la salud del músico es “buena”.

De manera curiosa, nos enteramos a través de este reportaje de que James Murphy de LCD Soundystem, autor en 2010 del notable ‘This Is Happening‘ y hace un par de temporadas de una interesante remezcla de ‘Love Is Lost’ de Bowie, incluida en la reedición de ‘The Next Day‘, iba a ser uno de los productores de ‘★’ junto a Visconti y el mismo Bowie pero que su contribución nunca estuvo “definida” y que se quedó finalmente en los ritmos de un par de temas.

La influencia improbable del disco, según el productor, fue Kendrick Lamar, cuyo ‘To Pimp a Butterfly‘ Bowie escuchó sin parar durante la creación del álbum, inspirado por su originalidad. “Nos encantaba que Kendrick fuera tan abierto de mente como para no hacer un disco de hip-hop normal. Puso toda la carne en el asador y eso es exactamente lo que queríamos hacer. El objetivo, de muchas maneras, fue evitar el rock n’ roll”.

Una noticia de Uncut también baraja como influencias a Death Grips y ‘Alpha and Omega’ de Boards of Canada, especialmente en el corte ‘Somewhere’.

‘★’ sale a la venta el 8 de enero.