RFTW: Madonna, Gaga, Lizzo, KNEECAP, Kacey Musgraves…

Este viernes 1 de mayo se pusieron a la venta los nuevos discos de KNEECAP, Kacey Musgraves o Zara Larsson, que ha lanzado la versión ‘Girls Trip’ de ‘Midnight Sun’. También se han publicado los últimos singles de Madonna, Lizzo, DMA’S, Natalie Imbruglia o Bleachers.

En el ámbito nacional tenemos los nuevos sencillos de Jimena Amarillo, La Plazuela, TRISTÁN!, Marc Seguí o Iván Ferreiro.

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La playlist abre, por supuesto, con la colaboración de Madonna y Sabrina Carpenter, ‘Bring Your Love’. Le siguen los focus tracks de los discos de KNEECAP y Kacey Musgraves, ‘Irish Goodbye’ y ‘Horses and Divorces’, respectivamente. Drax Project, Bella Kay, Rudimental, JPEGMAFIA en modo experimental, Nia Archives, Maroon 5, Halsey o Becky Hill son algunos de los artistas que completan los lanzamientos internacionales.

Por otro lado, la música en española está representada esta semana con las colaboraciones de Leo Rizzi y Santi Balmes, Anabel Lee y Despistaos y la improbable, pero disfrutona, ‘Acelera’ de Nu Genea con María José Llergo. Çantamarta, Ultraligera, NIA, Daniela Blasco y Maximiliano Calvo también han lanzado adelantos esta semana.