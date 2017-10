‘Bolleras como tú’, ¿el himno definitivo de Lidia Damunt?

Lidia Damunt, autora de grandes discos como ‘En el cementerio‘ o ‘En la isla de las bufandas‘ y miembro de Hello Cuca, tiene un nuevo disco ya grabado. La cantautora estrenaba hace unos días ‘La caja‘ y este fin de semana ha estrenado otra pista que ya solo por su título va a dar que hablar. Se llama ‘Bolleras como tú’.

Su letra no decepciona, retratando a una “bollera” que ni le ha dado sexo, pero sí ponía el coche “a 200” y se ponía en las discotecas “hasta las cejas”. “Un día me dejaste tirada en el párking / apareció tu novia y te fuiste con ella” o “nunca pude ser yo misma a tu lado (…) siempre se me dio mal pensar contigo al lado” son algunas de las frases de este delirante himno costumbrista que puede llegar más lejos que su canción más popular hasta ahora, la gran ‘Echo a correr’.

‘Telepatía’ sale el 22 de noviembre, tras haberse grabado, mezclado y masterizado entre el 1 y el 4 de noviembre de 2016 en el estudio de José M. Rosillo en Madrid. El disco está producido por Lidia Damunt y por José M. Rosillo. Hay colaboraciones de Hugo Sierra haciendo arreglos de teclado en ‘Quién puede arreglar’ y la propia ‘Bolleras como tú’ y Teresa Iturrioz (Single) canta en ‘Quién puede arreglar’.

1 TELEPATÍA

2 TU TELÉFONO

3 LA CAJA

4 BOLLERAS COMO TÚ

5 CAMBIÁBAMOS LA HISTORIA

6 RUEDA CONMIGO

7 MI GUITARRA

8 COMO LA MIEL

9 QUIÉN PUEDE ARREGLAR

10 HELLINGE