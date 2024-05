Swift detiene la racha de números 1 de Kings of Leon en UK

Otro de los grandes lanzamientos internacionales de los últimos días ha sido el nuevo disco de Kings of Leon. ‘Can We Please Have Fun’, que se ha presentado con el single ‘Mustang‘, es el primer álbum de la banda de Nashville en tres años y también es el primero desde 2007 que no entra directo en el número 1 de Reino Unido.

La razón se llama Taylor Swift. ‘The Tortured Poets Department‘ ha vuelto este viernes al número 1 de Reino Unido tras el paréntesis marcado por Dua Lipa y su ‘Radical Optimism‘, y ha movido más unidades en su cuarta semana de lanzamiento que ‘Can We Please Have Fun’ en sus primeros siete días. Esto da a Kings of Leon un debut en el puesto 2 de las islas.

- Publicidad -

Aunque UK Official Charts no comparte cifras exactas de las ventas de ‘Can We Please Have Fun’ en Reino Unido, sí confirma que «Have Fun» -el noveno disco de Kings of Leon en total- ha sido el vinilo top 1 de la semana en el país.

De no ser por Swift, ‘Can We Please Have Fun’ habría dado a Kings of Leon su séptimo número 1 en Reino Unido y, además, de manera consecutiva. ‘When You See Yourself‘, su álbum de 2021, entró en el número 1 en 2021, y antes ‘WALLS‘ lo logró en 2016, ‘Mechanical Bull‘ en 2013, ‘Come Around Sundown‘ en 2010, ‘Only By the Night‘ en 2008 y ‘Because of the Times’ en 2007. Antes, tanto ‘Aha Shake Heartbreak’, de 2005, como ‘Youth and Young Manhood’, de 2003, se habían colocado en el puesto 3 de Reino Unido, allanando el terreno para el camino de números 1 de Kings of Leon en las islas.

- Publicidad -

El disco de Kings of Leon sí se ha colocado en el número 1 de lista de álbumes de Escocia y, también, ha llegado número 2 en Irlanda, al 3 en Nueva Zelanda, al 4 en Alemania, al 15 en Países Bajos o al 20 en Australia. Menos suerte ha corrido en Italia, donde el disco se ha posicionado en la posición número 75. La semana que viene se conocerán los datos de Estados Unidos y España.

‘Only By the Night’, el cuarto álbum de Kings of Leon, sigue siendo el más vendido de toda su carrera con 6,2 millones de copias vendidas en todo el mundo, acorde a la nota de prensa oficial. Por supuesto, es el disco que contiene sus dos mayores éxitos, ‘Sex on Fire’ y ‘Use Somebody’.