¿12 millones de personas no reconocen la voz de Sia?

Hoy se ha hecho pública la lista de las canciones más shazameadas de 2016. Es decir, las canciones con las que más gente ha usado Shazam, la famosa aplicación que reconoce intérprete y título de las canciones cuando están sonando, en este año. La aplicación, en su balance de datos anual, afirma que se ha descargado 1000 millones de veces y que se ha empleado unos 20 millones de veces cada día.

En el top 10 encontramos canciones de artistas que se han dado a conocer masivamente este año, como Lukas Graham, DNCE, Mike Posner, Kungs o Alan Walker. También tenemos temas que, de tan impersonales podrían ser de cualquiera, como The Chainsmokers o Imany. Incluso puede entenderse que alguien no sea capaz de reconocer a Justin Bieber en el registro acústico de ‘Love Yourself’.

Lo que cuesta más encajar es que el número 1 de ese top sea para Sia y su canción ‘Cheap Thrills’, una de las canciones favoritas de la redacción de JENESAISPOP en 2016. ¿Cómo es posible que 12 millones de personas no sepan reconocer una voz tan carismática y, sí, inconfundible como la de Sia? ¿O simplemente es para saber cómo se llama la canción? ¿Tanto cuesta googlear para saber cuáles son los últimos singles de una artista?

Bromas aparte, la conclusión contundente de este listado es, dada su repercusión en listas de éxitos de todo el mundo y siendo uno de los vídeos musicales (¡un lyric-video!) más vistos del año, que este es el mayor hit de la cantante australiana, ya por delante de ‘Chandelier’ y ‘Elastic Heart’. Por increíble que parezca, la cúspide comercial de Sia parece no haber llegado todavía. Tristemente, ese éxito se corresponde con un momento personal bajo, puesto que hace unos días ella y su marido Erik Lang comunicaban su divorcio.

Top Shazam 2016

1. Sia – ‘Cheap Thrills’

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners – ‘This Girl’

3. Alan Walker – ‘Faded’

4. Mike Posner – ‘I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)’

5. Twenty One Pilots – ‘Stressed Out’

6. Lukas Graham – ‘7 Years’

7. The Chainsmokers Feat. Daya – ‘Don’t Let Me Down’

8. Imany – ‘Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)’

9. DNCE – ‘Cake By The Ocean’

10. Justin Bieber – ‘Love Yourself’