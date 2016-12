Ready for the Weekend: Tokio Hotel, Hidrogenesse, Brooke Candy & Sia, Ryan Adams, Big Sean…

Españoles, el día ha llegado: hoy no se lanza ningún álbum de pop en plataformas de streaming. 10 segundos de silencio, por favor… ¡Ya! Pero ojo, eso no quiere decir que no haya novedades en Spotify, Deezer y demás. De hecho, hay unas cuantas. Por ejemplo, destaca un nuevo single de Tokio Hotel, adelanto de su próximo disco tras un comeback en 2014 que no tuvo demasiada repercusión. ‘Dream Machine’, que verá la luz en 2017, cuenta además con una portada que “homenajea” descaradamente la estética ‘Stranger Things’ (que a su vez homenajea a la estética de los afiches de películas de sci-fi de los 80).

También llega a plataformas de streaming el nuevo single de Anntona, el single de la serie Golden Greats que une a Hidrogenesse y Doble Pletina, la versión en inglés del último single de Les Sueques o la canción que Yelle presentaban ayer por sorpresa. Además, están ya disponibles las dos canciones que han firmado conjuntamente Yung Beef y Dellafuente, así como un nuevo EP del miembro de PXXR GVNG, ‘La última cena’, junto al norteamericano Fly Migo Bankroll, Kaydi Cain y Asesino 187. Otra curiosidad que está disponible desde hoy es el remix que A.G. Cook (de PC Music) ha hecho de ‘Sticky Drama’, incluido en el último álbum de Oneohtrix Point Never. Una colisión de estilos alucinante.

Además hay adelantos nuevos de álbumes anunciados y que se publicarán en las próximas semanas o meses, como Ryan Adams, Hibernales o Big Sean, que sube hoy a plataformas ‘Moves’ y ‘Living Single’, que cuenta con featurings de Chance The Rapper y Jeremih, avances de un nuevo disco que llega en febrero. También encontramos el single que la estrafalaria rapera Brooke Candy publicaba hace unos días con una colaboración de Sia. Solo que, por el momento, no está la edición convencional de la canción sino que tenemos que “conformarnos” con un remix de KDA. También hay nuevos singles de la fantasmal Grouper y de los veteranos canadienses The Sadies, que disfrutan de la ayuda de Kurt Vile en un nuevo adelanto de su próximo disco, ‘Northern Passages’.

Aunque no tengamos discos largos esta semana, sí hay un par de nuevos EPs. Llega al fin el lanzamiento de las tres canciones de Maria Rodés grabadas junto a Refree, así como un EP de algunos de los éxitos de Twenty One Pilots reinterpretados junto a la banda de mathrock Mutemath, con interesantes resultados. Por último, también destacamos el regreso de The Black Keys a plataformas de streaming, tras haber optado por no subir sus dos últimos álbumes. Ya están disponibles ‘Turn Blue’ y ‘El Camino’.