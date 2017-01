Ray BLK es el sonido de 2017 para BBC

No ha sido Anderson .Paak, que ya aspira a Grammys, el ganador de la encuesta “BBC Sound of” que ha encumbrado a Adele, Sam Smith, Ellie Goulding o Michael Kiwanuka como los artistas más prometedores de Reino Unido en anteriores ocasiones. Para BBC, la artista que estará en boca de todos este año es la cantante y rapera de Londres RAY BLK.

Ray BLK (“BLK” es sigla de “building, living, knowing”) ya tenía cierta conexión en la industria antes de ganar la encuesta de BBC, pues es amiga de MNEK, el cantante y productor de Londres que no ha terminado de dar el salto en solitario a pesar de haber producido para Madonna, Beyoncé o Kylie Minogue. Ray y MNEK integraron New Found Content hace unos años antes de que ambos emprendieran sus propias carreras en solitario.

A Ray le atribuimos canciones de R&B y pop minimalista, sofisticado y fresco como ‘My Hood’, ‘Chill Out’ o la reciente ‘Patient’. Los medios británicos ya hablan de ella como la Lauryn Hill inglesa. ¿Será verdad? De momento, promesa hay, ¿o terminará uno de los artistas del resto del top 5 -Rag’n’Bone Man, RAYE, Jorja Smith y Nadia Rose- robándole todo el protagonismo?

@RayBLK_ you're smashing it. the new found content throwback hahahaha fuck. "nobody has to knoooow" #SE6STANDUP

— MNEK (@MNEK) November 2, 2016