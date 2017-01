Hallado muerto Travis Peterson, director de vídeos de Ariel Pink, Nite Jewel, Vivian Girls…

El joven realizador de vídeos y operador de cámara Travis Peterson ha sido encontrado muerto hace pocas horas, después de que se hubiera denunciado su desaparición el pasado día 29 de diciembre. Al parecer su cuerpo sin vida ha aparecido en el interior de un vehículo, no muy alejado de la zona en la que se le vio por última vez, cerca de Roseville (California). Tenía 40 años. Su mujer, Emilie Halpern, ha confirmado su desaparición en redes sociales.

Peterson había logrado hacerse un nombre como realizador de videoclips entre bandas alternativas de Los Ángeles. Entre sus trabajos más destacados se cuentan vídeos para Ariel Pink, Vivian Girls, La Sera, Nite Jewel o Glass Candy, de los que dirigió su primer videoclip. En los últimos tiempos, había trabajado como operador de cámara para la BBC, cubriendo la campaña electoral de Estados Unidos. Además, su relación con la música iba más allá de la dirección de clips, puesto que había pertenecido a varias bandas del área de Los Ángeles, reporta Pitchfork.

La artista que se ha mostrado más afectada por la pérdida de Peterson ha sido Julia Holter, una de las últimas artistas con las que colaboró: produjo ‘Everytime Boots’, una de las canciones de su aclamado último disco ‘Have You In My Wilderness‘. En varios tuits, la artista se ha mostrado consternada por la muerte de Travis, a la vez que ha recordado algunos de sus trabajos favoritos como realizador.

a lot of friends here stunned by the loss of Travis Peterson, artist, wonderful person. so sad, hard to find words. his videos are classics — julia holter (@JULIA_HOLTER) 9 de enero de 2017

loved his work since i first moved back to LA years ago, his videos always seemed to free musicians and encourage wildest, funnest acting — julia holter (@JULIA_HOLTER) 9 de enero de 2017

my favorites: "Lover" (Nite Jewel), video by Travis Peterson https://t.co/LMmM6bMcpa — julia holter (@JULIA_HOLTER) 9 de enero de 2017