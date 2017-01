Trent Reznor culpa a las redes sociales por la música “poco arriesgada” de hoy

Este año, Nine Inch Nails ha sido noticia por la edición de su nuevo EP, ‘Not the Actual Events’. Una de las canciones del disco, ‘Dear World,’, parecía criticar la sociedad actual adicta a los teléfonos móviles y ahora Trent Reznor ha realizado unas declaraciones a Yahoo en la que se ha quedado a gusto con su opinión sobre las redes sociales. Y estas no salen bien paradas.

Según Reznor, Internet tiene la culpa de que la música actual no sea arriesgada sino “formulaica” y “hecha para complacer”. “Internet ha creado un ambiente tóxico para los artistas y ha llevado a que se cree música muy poco arriesgada”, ha dicho. “Ahora, los artistas hacen música para complacer a los marcadores de tendencia que le dice al ganado lo que tiene que escuchar. Es un ciclo vicioso y no es sano. No veo a ningún Prince emergiendo en el panorama actual. Esto crea un ambiente en el que la gente está demasiado preocupada por lo que dicen los demás. Y gente que no ha hecho nada en su vida cree que está bien soltar mierda de cosas sobre las que no tiene derecho a hablar. ¿Tienes una cuenta de Facebook? A nadie le importa una mierda. No has conseguido nada en tu vida”.

Reznor ha hablado con Yahoo para promocionar la banda sonora de la película ‘Patriots Day’, para la que ha vuelto a trabajar con Atticus Ross (ahora miembro oficial de Nine Inch Nails). Irónicamente, Reznor ganó un Oscar por su banda sonora para ‘La red social’ de David Fincher.