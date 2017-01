Nine Inch Nails / Not the Actual Events

A Trent Reznor le ha ido tan bien haciendo bandas sonoras últimamente -en 2011 ganó un Oscar por su trabajo para ‘La red social’ junto a Atticus Ross- que cabe preguntarse si realmente el mundo necesita otro disco de Nine Inch Nails cuando hace más de veinte años que Reznor publicó su mejor disco, ‘The Downward Spiral’, o cuando ya casi nadie espera que haga algo a la altura. De momento, que Ross forme ahora parte de la banda parece un buen paso ¿pero esconde ‘Not the Actual Events’, el nuevo EP de Nine Inch Nails, material igual de prometedor?

Reznor ha advertido que el autoeditado ‘Not the Actual Events’ es un trabajo “poco amable e impenetrable”, presumiblemente por la calidad de sus saturadas guitarras y ambientaciones, que levantan muros de sonido robustos, opresivos y delirantes, y por sus letras, que nos hablan de la decadencia del mundo en el que vivimos (“we’ve become obsolete, one frame at a time”, canta Reznor en ‘Dear World,’ en lo que parece una reflexión sobre la obsesión del mundo con la tecnología) o sobre “moscas que aparecen rugiendo de la nada / y ennegrecerán los cielos / y a cada uno de vosotros / como una plaga de langostas” (‘Burning Bright (Field of Fire)’). En la tenebrosa ‘She’s Gone Away’, Reznor confiesa que “observaba el día en que ella murió”. Es el truco misterioso de siempre (nunca conocemos la identidad de esa “ella”) pero funciona.

Lo que hace “poco amable” este EP, sin embargo, no es su sonido sino sus canciones, poco memorables. Por supuesto, enmarcadas en un EP y no es un disco largo suenan mejor, pero nada excusa a Reznor de haber publicado una semi canción como ‘Branches / Bones’ cuando está claro que dentro de sus casi dos minutos de duración existe una canción más larga y satisfactoria, de no dar con ideas más memorables para ‘Dear World,’, de no esculpir un desarrollo más excitante para una canción tan hipnótica como ‘She’s Gone Away’ o de que el perdigón de ‘The Idea of You’ se quede claramente a medio camino. El primer adelanto del EP, ‘Burning Bright’, cierra siendo lo mejor, lo cual tampoco dice mucho. Es una canción evocadora que se desarrolla con fuerza y vigor, pero no destacaría en un hipotético nuevo disco de Nine Inch Nails. De nuevo, ¿lo necesitamos si quiera?

