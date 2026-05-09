Rosalía, esta noche en Sevilla

Rosalía ha llegado este viernes a Sevilla para participar en un evento promocional de Netflix. En concreto, se ha instalado un pequeño escenario flotante sobre el Guadalquivir en el que supuestamente va a actuar con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

El evento promociona la segunda temporada de la serie ‘Berlín y la dama del armiño’, la precuela de ‘La casa de papel’.

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A falta de comprobar en qué consiste exactamente la actuación, que se espera en torno a las 22.30 como recoge El País, Rosalía ha sido vista por las calles de Sevilla, provocando el delirio de sus seguidores. En varios de los vídeos se la ve firmando vinilos de ‘LUX’ o ‘Motomami’.

Es el parón de un mes en la agenda del ‘LUX Tour’ lo que ha permitido a Rosalía aceptar actuar en este evento. Recientemente tuvieron lugar los últimos conciertos de la parte europea de la gira, en concreto con unas fechas en Londres que han provocado reseñas de 5 estrellas en The Guardian o NME. En este artículo recopilamos todas las celebrities que han pasado por el confesionario de ‘La Perla’.

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Hasta el mes de junio, ‘LUX Tour‘ no se retoma en América. La primera fecha es el 4 de junio en Miami. A falta de sorpresas o añadidos, la gira acaba a principios de septiembre en Puerto Rico.

