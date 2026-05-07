Rosalía termina el ‘LUX Tour’ europeo celebrando el «coming out»

El ‘LUX Tour’ de Rosalía ha terminado su tramo europeo con dos noches en el O2 de Londres, donde la artista catalana ha escuchado las confesiones de Lola Young y Cara Delevingne. Mientras que la primera ha contado la historia de cómo se enteró de que su casi novio tenía mujer e hijos, la segunda ha optado por una reflexión sobre su sexualidad: «Mi debilidad solían ser las mujeres heterosexuales», confesó la modelo y actriz.

En la segunda noche de Rosalía en Londres, la elegida para el confesionario previo a ‘La Perla’ fue Cara Delevingne, que dejó claro a la cantante que es lesbiana y que su debilidad solían ser las «mujeres heterosexuales». «¿Qué tiene eso de especial? Lo he oído muchas veces», le responde Rosalía. «No creo que nadie sea completamente heterosexual, y tampoco creo que los hombres sepan cómo complacer a sus novias lo suficientemente bien», contestó Delevingne.

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Esta sigue contando que se encuentra en una relación seria, pero aquí viene la confesión: «Siempre me encantó ser la dominante, tener el control, pero creo que es porque tenía miedo de ser vista. Estaba asustada de ser sumisa porque no quería recibir amor, pero ahora estoy lista. Incluso si soy sumisa no quiero perder esa parte de mí que aún puede ser esa Leo dominante y pasional».

Entonces, Rosalía le pregunta por qué tiene que elegir entre ser sumisa o dominante, y no las dos a la vez, y Cara hace un guiño a la propia situación de la artista con la modelo Loli Bahía, con la que se rumorea que estaría manteniendo una relación: «No tienes por qué, pero quiero asegurarme de que ese sea el caso, y siento que tú esto ya lo sabes», dijo la actriz, con una Rosalía que casi no se lo podía creer. «Esta confesión ha sido un shock para mí», remató la artista.

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En otro momento del mismo concierto, la temática de salir del armario continuó con un divertido momento entre Rosalía y un fan que tenía una pancarta en la que se podía leer: «Ya he salido del armario para mi madre», que en inglés estaba escrito como «finally out to my mum». Rosalía no entendía nada: «¿Eso qué significa? ¿Te has ido a vivir tú sola», soltó, provocando la risa colectiva. En un momento dado, se ve claramente cómo se le enciende la chispa: «Olé tú. Todos los conciertos son una clase de inglés para mí».

De esta forma, Lola Young y Cara Delevingne son las últimas celebridades en pasar por el confesionario de Rosalía en la parte europea de la gira. Esta comenzó en París con LYAS y Salome Topuria, continuó en Madrid con Esty Quesada, Métrika, Aitana y Shannis y prosiguió en Lisboa (Marcelo Wang y Kika Nazareth), Barcelona (Yolanda Ramos, Guitarricadelafuente, Bad Gyal y Rojuu), Ámsterdam (Giulia Stabile), Amberes (Jennifer Heylen), Colonia (Rachel Marx), Berlín (Najwa Nimri) y Londres.

El confesionario completo de Cara Delevingne con Rosalía en la segunda noche del LUX TOUR en Londres. pic.twitter.com/oAjlpbXnew — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) May 6, 2026