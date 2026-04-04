¿Dardo a Yatra? Aitana se sincera en el confesionario de Rosalía

Aitana y Rosalía, las dos reinas del pop español, por fin se han animado a realizar una collab conjunta, aunque no musical. Aitana ha sido la enésima invitada al confesionario de Rosalía en el Lux Tour, que introduce la actuación de ‘La perla’, y que más que un confesionario es una especie de chismódromo donde las personas invitadas airean trapos sucios de otras con las que han tenido algún tipo de relación. Entre los penitentes que se han confesado a la “sacerdotisa” Rosalía tenemos a Soy una pringada y a Metrika, contando que se “folló” a la prometida secreta de su novio.

También en Madrid, durante el concierto de Rosalía de esta noche, Aitana ha ironizado sobre los novios que le han echado los medios, como deportistas o actores, la mayoría de ellos falsos, bromeando con que debe salir con tíos ricos porque ella “no tiene dinero”. Después, ha procedido a contar la historia de un exnovio que le confesó que podría llegar a ser infiel una vez cumplido un año de relación, razón por la cual Aitana decidió dejarlo. Más tarde volvieron, pero unas declaraciones que esa persona hizo a los medios fueron la gota que colmó el vaso, y lo dejó definitivamente.

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La complicidad con Rosalía es tal que la Motomami adivina que Aitana se refiere a un cantante que hace años utilizó a la propia Rosalía en una “maniobra de marketing” para promocionarse. Aunque ninguna menciona a Sebastián Yatra por su nombre, muchos usuarios parecen seguros de que este es el ex del que Aitana habla en su confesión, ya que precisamente Yatra llegó a declarar en una entrevista una frase parecida a la que le atribuye Aitana veladamente. Rosalía incluso reconoce, entre risas, que el cantante al que ambas aluden le pidió perdón por el incidente y que ella no aceptó sus disculpas. “Fuiste más lista que yo”, contesta Aitana.