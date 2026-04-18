Bad Gyal pasa por el confesionario de Rosalía

Coincidiendo con los últimos días de la gira LUX TOUR por su lugar de origen, Barcelona, Rosalía ha compartido la versión de 18 canciones de ‘LUX’. Bajo el nombre «Complete Works», se ha compartido finalmente en plataformas la versión del álbum que se pinchó en las «listening parties» y se vendió en tiendas físicas.

Esto significa que al fin se puede escuchar en plataformas la extraña ‘Novia Robot’, que pone el punto feminista en el álbum, ‘Jeanne’ y ‘Focu ‘Ranni’, tema que se acompaña de un videoclip en plataformas de streaming. Y esto también supone la publicación de la versión dispar de ‘Dios es un stalker’, que recibe el simpático subtítulo «versión francotiradora».

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Por otro lado, tras contar con Yolanda Ramos y Guitarricadelafuente en las fechas previas de Barna, Rosalía ha invitado a Bad Gyal a su tercer concierto de esta era en el Palau Sant Jordi. Era un momento muy esperado, pues a veces se ha intentado enfrentar a ambas artistas en redes, casi siempre sin ningún tipo de sentido.

Alba Farelo ha pasado por el confesionario antes de ‘La perla’, criticando a un ex que le sugirió ponerse más tetas, recibiendo el apoyo de Rosalía, quien ha invitado a advertir los «red flags» antes de que sea demasiado tarde.

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LUX TOUR: el podcast