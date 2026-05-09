Tori Amos / In Times of Dragons

El patriarcado, los multimillonarios y el duelo entre democracia y tiranía inspiran el nuevo disco de Tori Amos, de peculiar concepto: Tori da vida a una mujer que escapa de su marido, un demonio-lagarto multimillonario, y en su travesía se topa con todo tipo de personajes, incluida una “bruja gay” y un grupo de moteras lesbianas; entre las figuras evocadas aparecen Santa Teresa de Ávila, Santa Cecilia y Peter Thiel, cofundador de PayPal, entre otros personajes.

La historia de ‘In Time of Dragons’ se desenreda a lo largo de más de una hora de duración, empezando por las referencias obvias a los milmillonarios en ‘Shush’, con su sonido de piano rock sombrío, y culmina con los seis minutos de ‘23 Peaks‘, envueltos en épicas cuerdas en un estilo de banda sonora. Tiene sentido: en la canción, Tori lucha por volver a su forma humana tras haberse convertido en semidragón.

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La complejidad narrativa están unificada en ‘In Time of Dragons’ a través de un enfoque instrumental elegante y rico en texturas, pero también oscuro y lóbrego, con mucho arraigo en el blues-rock clásico (‘Veins’, ‘Flood’, los ecos de swamp blues de la pista titular), la banda sonora (‘Song of Sorrow’) o el folk-rock (esas rústicas percusiones de ‘Angelshark’). La grave voz de Tori Amos ancla las canciones en lo emocional.

En ‘In Time of Dragons’, incluso la literalidad de pasajes de ‘Stronger Together’ («In menacing times / Stripped of rights / And diabolical crimes») resulta deliberada dentro del laberinto lírico plagado de mitología y personajes, que incluyen también vampiros, musas y una alta sacerdotisa.

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Con el piano casi siempre en primer plano, Amos explora melodías más etéreas en ‘Strawberry Moon’ o más alegres en ‘Gasoline Girls’, y aborda diferentes formas de composición que van de lo cómico (‘Fanny Faudrey’ es un personaje inventado) a lo explícitamente político, como su “oda a Minnesota”. Incluso incorpora ciertos guiños al pasado experimentando con el trip-hop en ‘Stronger Together’ -que incorpora a su hija Tash- o incluyendo acordes de clavicordio en ‘Provincetown’ y ‘Blue Lotus’, todo grabado con el buen gusto esperado.

La propuesta es densa, y hay que decir que ‘In Time of Dragons’ es el típico trabajo que antepone la lírica y la narrativa a la accesibilidad musical; las nuevas canciones de Tori Amos claramente sirven a la historia de las letras y no pretenden ser inmediatas. Quien espere un disco igual de directo que los primeros de Tori Amos saldrá decepcionado; quien guste de descubrir discos que piden lecturas y relecturas, tiene en ‘In Time of Dragons’ una buena propuesta.