Tori Amos desata su era más política con ‘In Time of Dragons’

En un par de días llega a tiendas y plataformas de streaming ‘In Time of Dragons’, el 17º álbum de Tori Amos. Un trabajo de marcado carácter político que cuenta una “historia metafórica sobre la lucha de la Democracia contra la Tiranía». El disco pretende reflejar «la actual y aborrecible destrucción no accidental de la democracia en tiempo real por parte de los «demonios lagarto creyentes en dictadores», en su usurpación de América”. Trump, Netanyahu, os llaman.

‘In Time of Dragons’ se ha presentado hasta ahora con tres sencillos. El último de ellos, ‘Gasoline Girls’, puede ser uno de los más inmediatos de su carrera reciente. Con una melodía 100% Kate Bush, pero una instrumentación pianística más bien propia de su disco ‘Boys for Pele’ (1996), Amos cuenta una historia de temática motera, protagonizada por viajeros atravesando un mundo peligroso y autoritario.

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Antes llegaba el tema de apertura, ‘Shush’, un corte de más de seis minutos con una instrumentación a medio camino entre el rock y lo barroco, que no puede ser más explícito en su intención denunciante, ya que parodia el patriarcado. Apelando a jerarquías y democracias, ‘Shush’ es una sátira sobre el silenciamiento de las mujeres y su sexualización, aunque no es el single más accesible del conjunto.

‘Stronger Together’, el primer sencillo presentado del disco, aunque uno de los últimos cortes de la secuencia, introducía el álbum con un tono algo más esperanzador, aunque no menos político. La frase “ahora que ya eres una mujer” sugiere una interpretación trans, y la canción defiende la unidad frente a “tiempos amenazantes” llenos de “crímenes diabólicos”. Su instrumentación con ecos new age busca reconfortar y edificar, tanto como su mensaje “juntos somos más fuertes”.

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Amos ha anunciado recientemente una extensa gira europea para 2026, aunque de momento no pasará por España, pero sí por muchas otras ciudades como París o Berlín. Su último álbum, ‘Ocean to Ocean‘, vio la luz en 2021 y pudimos comentarlo con ella en una entrevista.





