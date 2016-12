Nine Inch Nails estrena single del EP “poco amable e impenetrable que necesitaba hacer”

En diciembre de 2015 cerrábamos año informándoos de que habría nueva música de Nine Inch Nails en 2016. Cuando este año ya toca fin (¡con todo el tiempo que ha tenido!), finalmente el grupo de Trent Reznor ha anunciado la salida de un nuevo EP de cinco canciones, ‘Not the Actual Events’, para este viernes. El EP sale en digital y en vinilo de 180 gramos + descarga.

Reznor ha trabajado en el EP con su colaborador habitual Atticus Ross, con quien ganaba un Oscar en 2011 por la banda sonora de ‘La red social’ y que ahora es “integrante oficial de la banda”. El músico asegura que ‘Not the Actual Events’ es un trabajo “poco amable y francamente impenetrable” pero que lo “necesitábamos hacer” y que es un EP porque “ese era el tiempo que necesitábamos para contar esta historia”. No tiene mucho que ver con el último álbum de Nine Inch Nails, ‘Hesitation Mark’, pero sí parece una dirección prometedora para un posible nuevo largo del grupo.

No parece tan impenetrable aunque sí algo opresivo por sonido el primer adelanto del disco, ‘Burning Bright (Field on Fire)’, que ya puede escucharse y es un número de rock industrial con guitarras distorsionadas. “Vuelvo a lo que de verdad soy”, canta Reznor, que presenta pasajes verdaderamente oscuros en la letra, como cuando evoca moscas que aparecen rugiendo de la nada y que “rodearán el mundo entero / y ennegrecerán los cielos / y a cada uno de vosotros / como una plaga de langostas”.