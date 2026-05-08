Madonna y Sabrina llegan al top 40 en UK: hit or flop

La colaboración de Madonna con Sabrina Carpenter está teniendo cierto impacto en listas, aunque quizá no la esperada. El tema entraba al puesto 34 del Global de Spotify el pasado viernes -el mejor dato para un single de Madonna, solo superado por ‘Popular’, su tema con The Weeknd-. Pero la canción ha desaparecido del top 200 Global después.

‘Bring Your Love‘ ha sumado streams a medida que avanzaba la semana, consolidada en torno al millón diarios. Han contribuido su buena recepción en radios (número 1 de radios en UK, el primero en 20 años, desde ‘Sorry’), la promo junto a Anna Wintour y quizá la gala MET, pero claramente necesita el empujón de un gran videoclip, y/o unas ediciones físicas.

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De momento la canción ha entrado en algunos de los primeros charts que se están conociendo de manera oficial, como el puesto 44 en Irlanda y el top 29 en Reino Unido.

Ni que decir tiene el mérito de que una artista femenina de 67 años entre en estas posiciones como «lead», no como artista invitado (Paul McCartney en ’45Seconds’). Mejora por mucho el puesto 87 obtenido en UK por ‘Medellín’. Y mejora también el dato de la reciente colaboración de Sabrina Carpenter con Taylor Swift (top 46).

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Sin embargo, ‘Bring Your Love’ no ha superado el top 26 de ‘Living for Love’, el tema de Madonna en solitario de 2015, ni el top 18 al que ascendía recientemente su viejo número 1, ‘Into the Groove’, tras viralizarse en TikTok. Su reto será saber mantenerse mejor que ambas durante las próximas semanas. Seguiremos informando.

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