Quevedo no da tregua en listas a Rels B por hits como este

Las 14 canciones nuevas de Quevedo continúan fuertes en las listas españolas. Pese a que hay nuevo disco de Rels B y este ha metido 10 de sus 11 temas en el top 50 de Spotify, Quevedo sigue mandando.

Pedro sigue dominando el top 6 de las canciones más reproducidas del país 2 semanas después. De hecho, el tema de ‘EL BAIFO’ que más bajo encontramos en el top es ‘EL BALCÓN’ y aún está en el puesto 48 de Spotify España. Rels B «solo» ha podido llegar al puesto 11 con ‘LLEVA AL SOL’.

- Publicidad -

El tema favorito del público de lo nuevo de Quevedo hace tiempo que no es ‘NI BORRACHO’ ni el otro single ‘SCANDIC’. Primero el público se decantó por ‘LA GRACIOSA’ con Elvis Crespo, y en los últimos días se ha aupado ‘AL GOLPITO’ con Nueva Línea.

Otro tema bien fuerte (top 4 en Spofify España) que seleccionamos como Canción del Día es ‘EL BAIFO’. Es uno de los que mejor representa el disco en su viaje de Canarias y Latinoamérica: no en vano es el que le da nombre.

- Publicidad -

‘EL BAIFO’ comienza sonando al reggaeton de Daddy Yankee y Don Omar allá por 2003 y 2004. A aquello remiten los primeros percusiones, teclados, cajas de ritmo. Sin embargo, Quevedo luego rinde un profundo homenaje a su tierra, con varias referencias geográficas y lenguaje coloquial. Hay mil: el guateque en Guayadeque», los «chicharreros y conejeros», el mojo picón, estar «en diciembre en cholas», Telde, Vecindario, las discotecas Sotavento y Paper… Y finalmente: «El día que me muera, entiérrenme en Las Canteras / Y tiren al mar la pintadera».

Por si la canción no estuviera bien arriba con su trepidante rap, en el que Quevedo también recuerda su pasado como albañil («yo era El Baifo hasta cuando pinté ladrillos»), el estribillo remite a una vieja canción popular, de melodía preciosa y memorable, que los niños suelen cantar en la escuela: «Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor / y la gente se mueve / En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo / Donde sé que me quieres»

- Publicidad -

Al final la melodía es reducida a su mínima expresión, dejando que solo suene el timple canario, un instrumento similar a un ukelele.



