Amaia Montero interpreta temas de Leire en su regreso a LOVG

Anoche empezaba en Barakaldo la gira de reunión de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. El tour agotó entradas en cuestión de minutos, y tuvo que ir sumando fechas. La gran sorpresa del repertorio es que ha incluido, además de todos los esperados éxitos del grupo, tres canciones de la era de Leire Martínez, cuya salida de la formación fue muy cuestionada por la opinión pública. Sobre todo por las formas.

El concierto empezó con ’20 de enero’ y terminó con ‘Puedes contar conmigo’, incluyendo en medio canciones como ‘París, ‘Pop’, ‘La playa’, ‘Rosas’, ‘Cuídate’ o ‘Muñeca de trapo’.

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Entre los temas de Leire que se han incluido destacaron ‘El último vals’ y ‘La niña que llora en tus fiestas’, aunque no sonó ‘Jueves’. Amaia mostró cierta dificultad para recordar estas letras, aunque parece en muy buena forma física tras sus comentados problemas de salud.

Como no podía ser de otra manera y, a diferencia de lo que ocurre con otros conciertos, especialmente de artistas masculinos, el estado de su voz está siendo sometido al máximo escrutinio, y los peores momentos del show se están viralizando en redes. No obstante, las críticas en la prensa local son positivas. Elene Arandia de Diario Vasco apela al valor de la nostalgia en su crónica, indicando que «Las canciones hicieron todo el trabajo».

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Sobre su voz, indica que «se acomodó con solvencia a las canciones en general; hoy más grave, menos flexible y con dificultades puntuales para sostener algunas melodías, sobre todo, los pasajes agudos, donde en ocasiones estuvo complementada por coros propios y algunos apoyos vocales en recordings». En los vídeos son muy perceptibles los coros de Xabi San Martín.

Como dijo un día MAMÁ Belinda: POR RESPETO AL ARTISTA ME APRENDO LA LETRA.

Menudo desastre lo que acaba de pasar con LA NIÑA QUE LLORA EN TUS FIESTAS. pic.twitter.com/pA70vgIcVj — Sofi ✨ (@AMORXPONCHO) May 9, 2026

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Van Gogh está a punto de cortarse la otra oreja… pic.twitter.com/heWzeasaoG — Ivan (@caminantes21) May 10, 2026



