Por qué el disco de Joe Goddard de Hot Chip no debería pasar desapercibido

Joe Goddard de Hot Chip edita disco en solitario, ‘Electric Lines’, el 21 de abril. Después de la semi decepción que supuso ‘Why Make Sense?‘, el último largo de Hot Chip, no parece ni que el grupo ni Goddard se encuentren en su mejor momento creativo, por lo que el nuevo disco de este último corre el riesgo de pasar desapercibido. Pero no hay que olvidar que ‘Why Make Sense?’ es el mismo disco que produjo singles tan buenos como ‘Huarache Lights’ y ‘Need You Now’. Parece que Hot Chip sigue siendo capaz de lo mejor… ¿y también Goddard?

‘Electric Lines’ es el segundo disco en solitario de Goddard y este lo describe como un “viaje a través de toda la música electrónica que he amado a lo largo de los años, toda ella tejida en un tapiz funky”. El álbum se ha presentado con dos singles hasta el momento, ‘Lose Your Love’ y ‘Music is the Answer’. Son, efectivamente, dos versiones, pero que eso no os impida escucharlas. La primera es una lectura modernizada, adapta al sonido DFA, del clásico disco de los 70 ‘I Don’t Wanna Lose Your Love’ de The Emotions. El segundo es otra reinterpretación pero de un clásico dance de los 90, ‘Music is the Answer (Dancin’ & Prancin’) de la cantante y drag queen Celeda, interpretada aquí por la londinense Jess Mill.

Lejos de resultar intrascendentes, tanto ‘Lose Your Love’ como ‘Music is the Answer’ son buenas versiones, excitantes y emotivas, e integran el trabajo de Goddard firmemente en el zeitgeist político y social de 2017 aunque no lo parezca. Para quien entiende que toda música es política, la recuperación y reinterpretación de un clásico disco como el de The Emotions en 2017 no es sino un aviso de que la historia de discriminación racial y sexual de la que la comunidad afroamericana y homosexual en Estados Unidos escapaba en los 70 vuelve a repetirse hoy. Por otro lado, Goddard parece encuadrar ‘Music is the Answer’ en un contexto post-Brexit en una entrevista con NME: “el miedo y la desconfianza del extranjero, tan abundante en el Reino Unido actual, puede reducirse a través del desarrollo de un sentimiento de comunidad, la cual se ayuda a crear a través de la música”.

Tampoco hay que dejar de ver los videoclips que se han realizado para estas canciones. El primero retrata una sesión de meditación que se torna en exorcismo hacia la mitad, con varios televisores emitiendo anuncios de teletienda durante su transcurso, en lo que resulta un vídeo completamente delirante y espectacular que parece una metáfora sobre la opresión que el sistema post-capitalista ejerce sobre la sociedad actual. El segundo vídeo es obra de Shynola, el colectivo autor de vídeos para Radiohead (‘Pyramid Song’) o Blur (‘Good Song’) y es una fantasía holográfica en el espacio: nos cuenta la “historia de un satélite perdido en la grandiosidad del espacio, transmitiendo un mensaje grabado de esperanza”. ¿Cabe duda alguna de que la música sí es la respuesta?

‘Electric Lines’:

01 Ordinary Madness

02 Lose Your Love

03 Home

04 Lasers

05 Human Heart

06 Children of the Sun

07 Truth Is Light

08 Nothing Moves

09 Electric Lines

10 Music Is the Answer