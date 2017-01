Cala Vento / Fruto Panorama

Pese a que choque un poco, en realidad el formato de banda de dúo con guitarra/bajo y batería no es ya nada novedoso. Y de hecho ni ellos mismos ocultan que cuando formaron este proyecto, su aspiración era asemejarse a otros dúos de rock poderoso como Japandroids o Royal Blood. Lo que sí es complicado es lograr desmarcarse de sus referencias, eso no está a la altura de cualquiera y Cala Vento lo han logrado. Joan Delgado Massot y Aleix Turon Vilagran, originarios de la preciosa comarca de L’Empordà, tienen un aura especial, una magia. Su debut homónimo, grabado en cuatro días del verano de 2015 pero editado hace menos de un año, ya desprendía un fulgor de candidez y energía fuera de lo común. Un toque a arrebato lleno de espontaneidad y emoción furiosos, sinceros. Meses después, mitad inspirados, mitad arrastrados por la vorágine de los piropos hacia aquel álbum y de una popularidad modesta pero creciente, de nuevo han contado con su padrino, Éric Fuentes, para grabar once nuevas canciones, con un poquito menos de urgencia y algo más de medios.

Como si tuvieran 10 años más de los veintipocos que tienen, parecen ser conscientes de que están en un momento de gracia creativa e interpretativa y no quieren perder ni un segundo por exprimirlo. Y, si a ‘Cala Vento’ apenas podía achacársele algún leve altibajo, ‘Fruto Temporada’ no tiene peros: una somanta de puñetazos de hardcore-pop poderoso que pegan con inteligencia y emoción, de melodías abrumadoras (cantadas con sencillas pero hábiles armonías entre ambos) que lo mismo traen a la mente a Joan Colomo que a los Nacha Pop más efervescentes, y que ponen en vilo gracias también a su contundencia y fiereza instrumental, durante 30 minutos ininterrumpidamente. Resulta casi insultante que, meses después de entregar 5 o 6 ganchos inolvidables, sean capaz de sacarse de la manga otros 9 o 10 como si nada. ¿Cómo lo hacen?

Pues al parecer, dado que estas canciones versan sobre lo que les ha ocurrido desde que lograran destacar en el concurso Converse Make Noise 2015, fueran invitados al célebre SXSW de Austin y lanzaran al fin su primer disco en un sello que editaba a grupos de los que son fans (BCore), lo logran sacándose de las tripas todas esas vivencias y dándoles forma de canción. Además de revolver en el pasado sentimental reciente retornando (o eso parece) a algunas historias de ‘Cala Vento’ (‘Abril’ en ‘Historias de bufanda’) u otras nuevas (‘En cueros’, ‘Sin apenas conocernos’), Joan y Aleix, en una onda muy similar a la de los veteranos Nueva Vulcano, ponen buena melodía a cosas muy íntimas. En este caso, relacionadas con el proceso creativo y el alimento, la inspiración, que supone para el artista el contacto con el escenario y el público (‘Isla desierta’, ‘Hay que arrimar’, ‘Nueve toros’), además de hacer guiños a la propia intrahistoria del grupo (‘Antes de él’, ‘Fetén’). Lo hacen con un verso que alterna pura realidad con fantasía, emoción cruda y sentido del humor, jugueteando con las palabras de forma sencilla y divertida, que a veces remite incluso a la poesía adulta de Gloria Fuertes (¿por qué no?).

De un plumazo, en menos de un año, Cala Vento se han posicionado como una de las más excitantes y mejores alternativas a un panorama pop rock estatal que oscila entre los proyectos acomodados en un patrón idéntico y los que son tremendamente personales pero no cuentan con la ambición y la energía necesarias para empalizar con un público mayor. Ellos tienen la llave para moverse entre dos mundos. Ojalá su público potencial (que puede ir desde los fans de Los Planetas y Lori Meyers a los de Wild Animals e It’s Not Not) se dé cuenta pronto y les veamos llenando salas de gente cantando de pe a pa sus letras.

Calificación: 8,2/10

Lo mejor: ‘Historias de bufanda’, ‘Isla desierta’, ‘Fetén’, ‘Sin apenas conocernos’, ‘Nueve toros’

Te gustará si te gustan: el pop rock cantado en castellano, Nueva Vulcano, Los Planetas, Nacha Pop y Joan Colomo.

