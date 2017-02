Sílvia Pérez Cruz gana el Goya a la mejor canción por ‘Ai, ai, ai’

En la gala de los Premios Goya 2017 que se está celebrando en estos momentos, la cantante y compositora Sílvia Pérez Cruz ha ganado el galardón a la mejor canción por ‘Ai, ai, ai’, incluida en la película ‘Cerca de tu casa‘ de Eduard Cortés. Competía con canciones extraídas de ‘Bollywood. Made in Spain’, ‘Frágil equilibrio’ y ‘Kiki, el amor se hace’. En su discurso, además de los típicos agradecimientos, ha recordado que esta canción llegó por casualidad, puesto que era para sustituir a una canción de Shakira que bailaba una niña y para cuyos derechos no había presupuesto.

Ha recordado también que el film en el que se incluye la canción, para la que ha escrito e interpretado todas sus canciones (reunidas en el disco ‘Domus‘), es una película musical sobre los desahucios y, de forma emocionante, se ha saltado el guión de la gala para dedicar a todos los que siguen sufriendo el drama de no tener un techo algunos versos de la que, en realidad, es la major canción de disco y película, ‘No hay tanto pan’: “Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros. Canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros. Te roban y te gritan, te roban y te gritan. Te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan… Y es indecente, es indecente, gente sin casa, casas sin gente”.

Sílvia Pérez Cruz tambien estaba nominada esta noche al Goya a ma actriz revelación, que finalmente ha sido para Anna Castillo por ‘El olivo’, de Icíar Bollaín. En cambio, no es su primer Goya: en 2013 consiguió el mismo premio como co-autora del tema principal de ‘Blancanieves’, de Pablo Berger.