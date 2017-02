The Jesus and Mary Chain, The Hives y Love of Lesbian actuarán entre carreras de caballos en Donosti

El Donosti Kutxa Kultur Festibala acaba de anunciar los primeros nombres confirmados de su próxima edición, e celebrará definitivamente los próximos días 15 y 16 de septiembre de 2017 en el nuevo escenario del Hipódromo de Donostia, de ahí la imagen de su cartel, obra del ilustrador Mikel Casal. The Jesus and Mary Chain se presentan como los grandes cabezas de cartel de esta edición y “de la historia del festival”. Tras 18 años de silencio discográfico, la banda escocesa presentará en el Festival su nuevo álbum ‘Damage and Joy’, que se publicará en abril de este año.

Las otras dos bandas anunciadas son los suecos The Hives, una constante en los festivales de nuestro país dado su vigoroso directo y su buena colección de hits, y Love of Lesbian, que presentarán ‘El poeta Halley’ en la capital guipuzcoana por primera vez desde su lanzamiento el pasado año.

El festival anuncia también que, con este cambio de recinto, pretende aumentar su aforo hasta 8.000 personas y, también, su comodidad, pudiendo acoger también las sesiones electrónicas nocturnas e instalando por primera vez un camping propio. Lo más curioso de todo esto es que se alternarán conciertos en sus cuatro escenarios (alguno de ellos bajo carpas de circo) con carreras de caballos, que serán rebautizados con nombres de bandas musicales y que dejarán “sorpresivos premios”. Los abonos están ya disponibles en Ticketea.