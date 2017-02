Harrison Ford, a punto de provocar un accidente aéreo grave

A esta hora el actor Harrison Ford es trending topic mundial en Twitter por una noticia bastante alejada de su exitosa carrera cinematográfica y que, aunque puede buscársele el chiste, en realidad ha podido resultar de lo más trágica. Según informa The New York Times, las autoridades aéreas norteamericanas de la Costa Oeste investigan un incidente aérero en el que se ha visto envuelta una aeronave privada propiedad del actor y, aunque no está confirmado, parece ser que pilotaba él mismo.

Según los indicios, ese avión privado y de escasa capacidad supuestamente pilotado por Ford recibió instrucciones para aterrizar en una pista del aeropuerto de Santa Ana, California. Pero el piloto malinterpretó las órdenes recibidas y descendió en otra pista, sobrevolando muy de cerca a un Boeing 737 de American Airlines que estaba detenido en ese momento. A bordo de este se encontraban 110 pasajeros y una tripulación de 6 personas.

Para más inri, este suceso no es aislado en el historial de pilotaje del actor: hasta tres salidas de pista y aterrizajes forzosos se le cuentan en los últimos años. Es público que Ford tiene licencia para pilotar varios tipos de aeronaves, incluidos helicópteros, y que posee una colección de aviones antiguos que, a pesar de su avanzada edad (74 años), pilota con regularidad. Se ve que al septuagenario le gusta jugar a seguir siendo Han Solo en la vida real. Pero el capricho, esta vez, podía haber salido muy caro.

Tras su papel de “el mejor piloto de la galaxia” en ‘Star Wars VII‘, Harrison Ford ha participado en la secuela de ‘Blade Runner’, que llegará el próximo mes de octubre. Y ahora, unos minutos musicales dedicados a él.