Linkin Park reclutan a Kiiara en el popero adelanto de su nuevo disco, ‘One More Light’

Si fuiste un adolescente en los primeros años del nuevo milenio es muy probable que crecieras escuchando a Linkin Park o que conocieras a alguien que los escuchara o incluso que fuera fan a muerte. La banda de California llegó a obsesionar a toda una generación de adolescentes, sobre todo entre 2000 y 2004, gracias a discos como ‘Hybrid Theory’ o ‘Meteora’ que fusionaban metal, hardcore y hip-hop y que produjeron clásicos como ‘In the End’, ‘Numb’ o ‘Faint’. El grupo siguió produciendo éxitos y vendiendo discos bien en la siguiente década.

Si a sus fans les venía oliendo mal desde hace tiempo lo comercialoide que se había vuelto el sonido de Linkin Park hasta 2012, en 2014 el grupo publicaba un disco puramente rock, ‘The Hunting Party’, como crítica a bandas similares que no arriesgan y que incluía colaboraciones de miembros de System of a Down y Rage Against the Machine.

Linkin Park vuelve este año y el single que presenta hoy no tiene absolutamente nada que ver con su anterior disco. ‘Heaven’ evoluciona hacia el rock, sí, pero empieza como una canción entre el pop y el R&B alternativo -de hecho, su dramático estribillo podría dar el pego- y presenta arreglos marcadamente electrónicos. La guinda del pastel la pone su colaboradora, la prometedora Kiiara, autora de la infecciosa ‘Gold’.

El nuevo disco de Linkin Park, ‘One More Light’, sale el 19 de mayo.