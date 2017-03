La incertidumbre amorosa de Haerts que ha resultado en su nuevo gran himno pop

Haerts, el dúo de Brooklyn compuesto por Nini Fabi y Benjamin Gebert, ha estrenado el primer adelanto de su nuevo disco, que llega en algún momento de este año para suceder a su notable álbum debut homónimo, el mismo que contenía grandes canciones de pop setentero en la onda de Fleetwood Mac como ‘Wings’, ‘Giving Up’ o ‘Call My Name’.

“No quiero tu amor si puedes respirar sin él, no quiero tu amor si no sueñas con él”, canta Fabi en ‘Your Love’, la canción que presenta su segundo disco, una canción pop de gran envergadura, prácticamente un llenaestadios, que vuelve a demostrar la sensibilidad del grupo para las melodías evocadoras y los estribillos inolvidables. Fabi asegura que va sobre la “incertidumbre en el amor, cuando buscas respuestas que no puedes obtener”.

Posteriormente a la publicación de ‘Haerts’, el grupo editó una versión de ‘Everybody Here Wants You’ de Jeff Buckley junto a la inédita ‘Animals’ y en 2016 el EP ‘Power / Land’, conformado por tres canciones que se presentaron en una mini película dirigida por Julian Klincewicz.

Haerts se dio a conocer en 2013 con la edición de ‘Hemiplegia’, el EP que contenía ‘Wings’ y que provocó su fichaje por Columbia. La multinacional editaría su primer disco al año siguiente, presentándolo con la mencionada ‘Giving Up’, una de las mejores canciones de 2014 para JENESAISPOP.