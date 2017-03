Ariana Grande y John Legend te ponen el azúcar por las nubes con el vídeo de ‘Beauty and the Beast’

La próxima semana, concretamente el día 17 de marzo, se estrena la nueva versión del legendario film de animación de Disney ‘La bella y la bestia’. Un re-work que cuenta en esta ocasión con algunos actores reales, con Emma Watson en el papel protagonista, si bien numerosos escenarios y personajes han sido recreados por ordenador.

Su banda sonora cuenta también con una nueva versión del célebre tema principal de la película, ‘Beauty and the Beast’, que originalmente interpretaron Céline Dion y Peabo Bryson. Como ya habíamos podido escuchar, en esta ocasión los intérpretes del tema han sido Ariana Grande y John Legend que en el clip oficial estrenado hace unas horas se sitúan en el interior del castillo de la Bestia. No esperábamos menos, pero esta pieza visual resulta un verdadero derroche de cursilería y ñoñerío sin parangón, con especial mención al momento de la rosa humana deshojándose. Una imagen bastante distinta a la que viene ofreciendo la cantante en su etapa ‘Dangerous Woman’. Sin ir más lejos, hace unos días lanzaba un vídeo para ‘Everyday‘ en el que mostraba a varias parejas chuscando por doquier.

En las últimas horas la nueva peli de la factoría Disney está provocando titulares, al desvelarse que en ella el personaje de LeFou (interpretado por Josh Gad) es gay y está secretamente enamorado de su mejor amigo, el guaperas Gastón. Triste pero nada sorprendentemente, un país abiertamente homófobo como Rusia ha amenazado con prohibir por ello el estreno de ‘La bella y la bestia’. Sin embargo, como hemos leído por ahí, a las autoridades rusas no parece suponerles ningún problema la relación principal del filme, entre una joven y una amorfa mezcla de toro, león y humano.