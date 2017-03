Mónica Naranjo se desata en El Hormiguero: “Hay unas cosquillitas que te llegan a la patatona”

La cantante Mónica Naranjo acudía anoche al programa estrella del access-primetime televisivo español, El Hormiguero. Lo hacía para hablar de la reedición de su último disco, ‘Lubna’, que se situó sorpresivamente entre los discos más vendidos de 2016. Pero, sobre todo, su presencia se debía a su regreso como jurado al formato ‘Tu cara me suena’, esta vez en el concurso de participantes anónimos, ‘Tu cara no me suena todavía’.

Supone su regreso a la cadena de Atresmedia tras unos años de ausencia, después de haber sido jurado de las tres primeras temporadas del talent-show. En el primer programa, además, tuvo que valorar a una mujer que la imitó a ella. La intérprete de ‘Europa’ estaba encantada con su vuelta, y no paraba de reírse constantemente (por momentos, pareció que podría “hacerse un Cigala”).

Lo más picante, certificando lo desatada que llegó ayer al programa conducido por Pablo Motos, llegó cuando accedió a practicarle al presentador, con el que le gusta jugar a estas cosas en sus numerosas visitas, uno de sus trucos de seducción infalibles, en este caso un ronroneo sensual al oído. La Naranjo se extendió en su explicación, hablando de “unas cosquillitas que llegan a la patatona” (sic). Un vídeo inenarrable. Mónica parece haber encontrado un buen filón jugando con la sensualidad: recordemos que hace poco era noticia su beso con Marta Sánchez durante un concierto en México.