Cómo ‘Joanne’ ha sobrevivido a 2017 y cómo podría seguir creciendo

Como tarotistas tampoco nos iría tan mal. A principios de 2016 escribimos un artículo en el que pusimos sobre la mesa la posibilidad de que ese mismo año Lady Gaga volviera por la puerta grande. Finalmente el pronóstico se ha cumplido, a pesar de que metimos la pata por entonces al venirnos arriba ante la idea de que pudiera trabajar junto a Giorgio Moroder o Nile Rodgers, o la posibilidad de que editara un álbum con ecos de la música disco tras aquella versión del ‘I Want Your Love’ de Chic que grabó con fines meramente publicitarios.

Tras la edición de ‘Joanne’ el 21 de octubre del pasado año las cosas no le han ido nada mal a la diva, que ha logrado el top 4 en el Billboard Hot 100 con ‘Million Reasons‘, ya con más reproducciones en Spotify que ‘Perfect Illusion’ y aún en ascenso en radios americanas, y además ha vendido 1 millón de unidades del álbum. El golpe de efecto del medio tiempo de la Super Bowl, el segundo más visto en la historia tras el de Katy Perry; la buena aceptación de un baladón como ‘Million Reasons’ (no sólo entre los fans, sino entre aquellos oyentes casuales que prefieren a una Gaga más comedida y adulta); su inclusión como cabeza de cartel en Coachella, y el hecho de que el ‘Joanne World Tour’ haya colgado el cartel de no hay entradas en prácticamente todas sus fechas programadas nos hace preguntarnos varias cuestiones: ¿Qué planes corren por su cabeza y la de su equipo creativo de cara a este 2017? ¿Se guarda algún as bajo la manga en cuanto a futuros singles se refiere, o pondrá todos sus esfuerzos en la gira? Especulemos.

¿’Joanne’ (el tema) podría ser un certero tercer single?

Ante la buena acogida de ‘Million Reasons’ a nadie debería extrañaría que ‘Joanne’, la canción, fuera el siguiente single. Ambos temas muestran a una Gaga madura, calmada y sin pretensiones mamarrachas, por lo que sí uno ha funcionado, ¿por qué no iba a funcionar el otro? También está ahí la posibilidad de que pudiera decantarse por ‘Angel Down’, aunque a primeras parece más difícil que eso pueda pasar.

Escucha a los fans y decántate por ‘Dancin’ In Circles’

No sabemos el porqué, pero de momento ha dejado relegado a un segundo plano uno de los temas con mayor potencial del disco: ‘Dancin’ In Circles’. Ni en aquellos conciertos promocionales que hizo por diversos bares de Estados Unidos, ni en ninguna televisión y, por supuesto, tampoco en la Super Bowl se ha atrevido a interpretar la canción. Con la primavera ya en nuestras vidas, y con la mirada puesta en ese verano de terraceos que en nada ya vamos a tener aquí, ‘Dancin’ In Circles’ se antoja como un tercer single estupendo para esas fechas. No hay que ser ninguna lumbrera para darse cuenta de que con un buen vídeo (no aquello que perpetró para ‘Million Reasons’) y una coreografía vistosa podría hacer reflotar las ventas de ‘Joanne’. Y no sólo eso: también sería una buena excusa para volver a encandilar a aquellos que prefieren la faceta más bailable y hedonista de Gaga tras aquel inesperado regalo que fue el vídeo de ‘John Wayne’ para sus fans. Por favor, sé lista y no ningunees esta joya como en su momento ya hicieras con ‘Dance In the Dark’ o ‘Scheiße’.

Llamar a Florence Welch y promocionar ‘Hey Girl’ como se merece

Otra cosa no, pero la colaboración junto a Florence Welch en ‘Hey Girl’ fue uno de los momentos más aplaudidos por los fans y la crítica tras la edición del disco. Hay seguidores de Florence + The Machine que ni siquiera se han enterado de la existencia de la canción, ¿así que por qué no lanzarla de tercer single? Puestos a soñar nos encantaría que la británica se dejara caer por Coachella y de ahí saliera un vídeo en directo repleto de agudos intensos.

‘A-YO’ ahora, ¿para qué?

La pegatina del disco indicaba que ‘A-YO’ iba a ser uno de los singles destacados del álbum, pero los meses han pasado y no se ha vuelto a mencionar absolutamente nada sobre el tema. A estas alturas, teniendo presente que la canción en cuestión sí la ha cantado en conciertos promocionales y en la televisión (en Saturday Night Live, por ejemplo), sería una auténtica metedura de pata que grabara un vídeo para ella tanto tiempo después. Eso sí, sabiendo que Gaga hace muchas veces lo que le sale del arco de triunfo, tenemos que estar preparados para todo.

Mandar a la mierda todo y centrarse exclusivamente en Coachella y el ‘Joanne World Tour’

Más pronto que tarde tendrá que pasar por el estudio de rodaje para ponerse bajo las órdenes de Bradley Cooper en el remake de ‘A Star Is Born’. Pero más allá de eso hay dos fechas cruciales en el horizonte más próximo: los sábados 15 y 22 de abril, las dos fechas en las que encabezará el festival de Coachella sustituyendo a Beyoncé después de que el médico desaconsejara a ésta actuar por su avanzado estado de gestación. Gaga ya sabe lo que es actuar en un festival de carácter indie tras pasar por Lollapalooza en 2010, por lo que será muy interesante ver con qué nos sale en apenas unas semanas. ¿Abusará de ‘Joanne’ en el setlist? ¿O bien irá a lo seguro y, como en la Super Bowl, autoreivindicará la Gaga de los primeros años?

Los dos conciertos de Coachella, a su vez, funcionarán como preámbulo de ese ‘Joanne World Tour’ que oficialmente arrancará el 1 de agosto en Vancouver y que pasará por Barcelona el 21 y el 22 de septiembre. De modo que con esta apretada agenda que tiene por delante no deberíamos escandalizarnos si aparca la promoción para un futuro disco y se centra en cuerpo y alma en sus conciertos.

Las entradas para el concierto de Lady Gaga en Barcelona el 21 de septiembre salen a la venta en Live Nation el viernes 31 de marzo.