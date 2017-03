‘Mo Bounce’ de Iggy Azalea: ¿un single grotesco y paródico o, de tan repetitivo y bruto, un triunfo?

Parte de la redacción evalúa el single que presenta el segundo álbum de Iggy Azalea.

“Iggy Azalea se ha convertido, con las constantes acusaciones de apropiacionismo, en una muñeca de pimpampum para los raperxs negrxs. Sin embargo, se obvia –por supuesto, a propósito– la coherencia y diferenciación que ha demostrado de cara a su segundo álbum con temas como ‘Team’ y ‘Azillion’. Como prueba de que Iggy va a lo suyo, no cae en la normalización que marca el trap y lanza un ’Mo Bounce’ que, por actitud, casi podríamos tildar de punk. House-funk estridente, de bajos ácidos y gordos hasta lo grotesco, con un estribillo machacón hasta lo grosero, irresistible”. Raúl Guillén.

“El principal problema de Iggy Azalea de cara a los críticos que tanto la han machacado por su supuesto (y más que probable) racismo es que su mayor hit, ‘Fancy’, fuera melódico. ¿Qué credibilidad puede atribuirse una rapera cuyo hit insignia es recordado, sobre todo, por un estribillo pop? Por eso, ‘Mo Bounce’ me parece un triunfo. En lugar de acudir a la melodía, Iggy apuesta por una canción rapeada de principio a fin que busca instalarse en los cerebros de sus oyentes a través de la repetición taladradora de su gancho principal. Pero además, el rap de Iggy es confiado y ágil, nada bochornoso, y la base instrumental de la canción, bruta como ella sola, es una invitación imposible de ignorar para la pista de baile. Eso sí, el videoclip sí que es pop: para ver en bucle. Otro triunfo”. Jordi Bardají

“Reconozco que mi concepto de buena canción siempre ha sido un poco conservador: hasta la última modernidad caída del cielo de Kraftwerk, Giorgio Moroder o Daft Punk tenía que tener su posible reducción a guitarra o piano. Tuvo gracia lo de ‘Flat Beat’ por su vídeo y ‘Turn Down for What’ por lo mismo, pero que tantos años después del hit de DJ Snake sigamos con los booties y las boobies no es nada bueno. Como parodia de ‘Anaconda’ (¡esa portada!) no tiene gracia: no tiene ni un cuarto de sus ganchos. Y luego está el contexto. Que Major Lazer, Rihanna o Nicki Minaj, que sacan singles cada 5 minutos, perpetren esto como entretenimiento y por si cuela, pase. Pero que Iggy Azalea lleve 2 o 3 años sin álbum para presentar ‘Mo Bounce’ cuando ella misma ya tenía un tema llamado ‘Bounce’ es eso, grotesco”. Sebas E. Alonso.