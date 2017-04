Violencia, tarot y un amor imposible en el nuevo vídeo de Halsey

Halsey publica nuevo disco, ‘hopeless fountain kingdom’, el próximo 2 de junio. Esta semana ha desvelado el videoclip de su primer single, ‘Now or Never’, que se ha rodado en las calles de México y que ella misma ha dirigido junto a Sing J Lee, conocido por videoclips para Muse (‘Mercy’), Years & Years (‘Desire’) o Chvrches (‘The Mother We Share’).

El vídeo de Halsey nos cuenta el amor tipo Romeo y Julieta entre dos miembros de grupos opuestos -paz y guerra, bondad y maldad- que luchan por el dominio de su “ideología”. Además, incluye oro por doquier, drogas, una especie de líder espiritual clavado a Rasputín, una extraña lectura de tarot y un final sangriento. La escena final, que presenta a Halsey deshaciéndose de su melena azul, promete que esta historia no ha terminado.

‘Now or Never’ es una producción de Benny Blanco, Cashmere Cat y Happy Perez y si suena a “radio hit” inmediato es porque parece hecha a medida de ‘Needed Me’ de Rihanna, tanto por sonido como por melodía (ese “down down down down” que desciende en cascada). No tiene mucho que ver con el material de ‘Badlands’, el álbum debut de Halsey. ¿Asumirán sus fans este cambio de dirección?