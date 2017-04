Halsey anticipa un ‘hopeless fountain kingdom’ inspirado en los cómics con ‘Now or Never’

2016 fue un año agridulce para Halsey, en el que saboreó el megaéxito de ‘Closer‘, su single junto a The Chainsmokers que barrió en listas de todo el mundo durante semanas, pero en el que también sufrió un aborto durante su gira y dejó Twitter por la presión. Pero también fue un año de incansable trabajo, preparando su aportación en la BSO de ’50 sombras más oscuras’ y, sobre todo, su segundo álbum tras el considerable impacto de ‘Badlands‘, su álbum debut. El disco, que según reveló hace unas semanas con una sensual imagen, llevará el título de ‘hopeless fountain kingdom’, será un nuevo disco-concepto, como ocurría con el primero. En este caso, es una especie de adaptación científico-futurista de Romeo y Julieta, en la que su afición por los cómics de superhéroes de Marvel ha sido una inspiración fundamental, según explicó a Rolling Stone.

En la misma entrevista, Halsey también contaba que ha trabajado en la composición y producción de sus nuevas canciones con grandes nombres como Greg Kurstin (Adele, Sia), Benny Blanco (Katy Perry, Ed Sheeran) and Ricky Reed (Meghan Trainor, Twenty One Pilots). Tras desvelar también hace unas horas su fecha de edición, el próximo 2 de junio, y su portada, cada vez iban quedando menos incógnitas por desvelar en torno a ‘hopeless fountain kingdom’. Por ejemplo, cómo sonará. Y hoy, por fin, podemos saberlo. Pese a que el lanzamiento oficial es mañana martes (quizá porque se acompañe de un videoclip), Apple Music se ha adelantado a la jugada revelando hoy en exclusiva el audio de ‘Now or Never’, el primer adelanto extraido del mismo.

‘Now or Never’ es un medio tiempo sinuoso, con una lenta pero potente base rítmica que irrumpe tras una introducción de guitarras misteriosas. Aunque su estribillo es bastante claro (y revela hasta qué punto intervino Ashley Frangipane en la melodía de la antes citada ‘Closer’), parece evidente que estamos ante un buzz-single y que han de llegar temas más comerciales, aunque Halsey ha dejado claro que la repercusión comercial de este disco no era su prioridad.

