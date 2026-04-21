Mac DeMarco viene a Madrid y Barcelona este septiembre

Mac DeMarco ha anunciado que dará dos conciertos en España este septiembre, de la mano de Primavera Tours. El artista canadiense estará en la Razzmatazz de Barcelona el próximo 16 de septiembre y en La Riviera de Madrid el 18 de septiembre.

DeMarco, conocido por canciones como ‘Chamber Of Reflection’ o ‘Freaking Out The Neighborhood’, estará presentado su último disco, el minimalista ‘Guitar’. Las entradas estarán a la venta en Fever a partir de este jueves 23 de abril a las 10h. La última vez que el canadiense actuó en salas de Madrid y Barcelona fue hace cuatro años, también como parte de la organización del Primavera Sound.