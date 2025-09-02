Mac DeMarco convierte una demo en oro en ‘Shining’

Mac DeMarco vuelve a sus orígenes en su nuevo disco, pero quedándose solo con la percusión, el bajo y la guitarra. En ‘Guitar’, el cantautor canadiense recurre conscientemente a la simpleza de las demos para construir un proyecto cálido y reconfortante. En este sentido, ‘Shining’ es de los mejores ejemplos. Es la Canción del Día.

Antes de ‘Guitar’, DeMarco cuenta que tenía preparado otro disco de 14 canciones que finalmente fue eliminado por estar «sobreproducido». Él mismo cuenta que sufría de «demoitis». De hecho, en Interview Magazine habló de que originalmente ‘Shining’ tenía un teclado. La ausencia del instrumento se ve clara en el estribillo, que resulta tan desnudo como pacífico y que habla de comprobar «si el sol sigue brillando sobre ella».

El resto de la canción se caracteriza por el falsetto ocasional del artista, que canta sobre un amor que se debilita: «Mi amor debe estar roto / ¿Qué ha pasado?». Por minimalista y calmada que resulte la composición de ‘Shining’, su melodía sigue siendo una de las más efectivas que DeMarco haya compuesto en sus últimos trabajos.