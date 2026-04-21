10 grandes singles de Prince injustamente olvidados

Hoy, 21 de abril, se cumplen 10 años desde la repentina muerte de Prince a los 57 años, a causa de una sobredosis accidental de fentanilo. Diferentes medios han recordado al genio de Mineápolis publicando interesantes especiales, como The Guardian, que ha contado con reveladores -y a menudo complejos- testimonios de sus colaboradores musicales, o Rolling Stone, que ha emprendido la ardua tarea de recopilar sus 100 mejores canciones.

Nosotros no vamos a pecar de esa ambición y vamos a acotar la lista a 10 singles fantásticos de Prince que permanecen algo olvidados en el imaginario popular y que merecerían asomarse de vez en cuando a su top 10 de temas más escuchados en las plataformas de streaming. Os invitamos a comentar el legado de Prince en el hilo dedicado al artista en nuestros foros.

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Just Long As We’re Together

Siempre mencionado a fuerza de ser el primer single de toda su carrera, ‘Soft and Wet’ no ha sido olvidado, aunque tampoco sea el tema más escuchado de Prince. El segundo single de su debut de 1978, ‘For You’, es menos recordado, pero su forma de disco-funk progresivo, que se alarga superando los 6 minutos gracias a la adición de una coda que pertenecía a un tema aparte, ‘Jelly Jam’, merece más de una revisión. Un tema de esos en los que «perderse».



Sexy Dancer

La sexualidad transparente de las canciones de Prince fue escandalosa en la época. ‘Sexy Dancer’, el bailongo tercer single de ‘Prince’, era de esos que te obligaban a escucharlo a escondidas, usando sugerentes jadeos a modo de ritmo, un poco como hace Doechii en ‘Denial Is a River’, pero sobre una base de disco-funk en lugar de hip-hop. Aderezado con depurados riffs de teclado y pianos jazzy, ‘Sexy Dancer’ fue el primer sencillo de Prince lanzado fuera de Estados Unidos, pero no en su propio país.



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Uptown

La sensibilidad punk, casi bedroom-pop antes del bedroom-pop, de ‘Dirty Mind’ en cuanto a su producción, era simplemente adelantada a su época, como lo fue Prince en sí mismo. ‘Uptown’, el animado sencillo de presentación de aquel disco, es totalmente representativo de su estilo libidinoso pero minimalista, mientras su letra abordaba el racismo usando la metáfora de una «zona residencial» utópica. El riff de teclado del estribillo era irresistible en cualquier pista de baile.



Delirious

Tal era el ritmo de trabajo de Prince que entre el lanzamiento de ‘Delirious’, el tercer single de ‘1999’, y ‘When Doves Cry’, el primero de ‘Purple Rain’, pasaron apenas unos meses. ‘Delirious’ es una pequeña cápsula de dónde se encontraba la creatividad de Prince en ese momento: a punto de explotar. Riffs plasticosos de sintetizador, un ritmo rockabilly y la repetición del título de la canción construían un single de desarrollo casi febril, pero divertidísimo, que casi parece una premonición de Gelli Haha.



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Girls & Boys

Este single de Prince no está en el lugar que merece. De producción casi caricaturesca en su combinación de saxofón, graznidos de guitarra y percusión funk, es uno de sus sencillos más divertidos a la par que musicalmente ricos. Claro, toda la banda de ‘Parade’ está aquí, incluido el batería Bobby Z y la entonces prometida de Prince, Susannah Melvoin. ‘Girls & Boys’ fue el segundo single de ‘Parade’, es decir, sucedió al macrohit ‘Kiss’, pero en Estados Unidos no se lanzó -se optó por ‘Mountains’-, toda una oportunidad perdida. En el clip, Prince aparece caracterizado como Josephine Baker.



Thunder

De lanzamiento oficial limitado a Reino Unido e Irlanda, ‘Thunder’ abre ‘Diamonds & Pearls’ con un chute de puro virtuosismo musical, fusionando ritmos funk y rock con riffs afilados de sintetizador, una melodía de sitar, guitarras metaleras, voces vocoderizadas, glissandos de piano y otros recursos. La canción pinta perfectamente la imagen de un alma atormentada por un “trueno personal”, pura épica heroica para contarnos la noche en que Prince decidió descartar su famoso ‘Black Album’: “Thunder, all through the night / And a promise to see Jesus in the morning light”. Suena totalmente a los años 90, pero su sofisticación no ha pasado de moda.



Peach

Es tan afín al hard rock que ‘Peach’ casi no parece una canción de Prince, pero este single, lanzado en el recopilatorio ‘The Hits / The B-Sides’ durante el apogeo de su disputa con Warner Records, merece ser recordado por sus impresionantes riffs de guitarra eléctrica. La letra describe a una mujer capaz de convertir a un “predicador gay en un pecador”, pero lo más destacable quizá es su urgencia, casi propia del garage rock. Otra de las mil caras de Prince.



Cinnamon Girl

El disco que marcó el regreso de Prince a una multinacional tras su etapa sin nombre y posteriormente independiente fue ‘Musicology’, un álbum que, sin llegar a la altura de sus clásicos, tenía cortes bastante chulos como ‘Illusion, Coma, Pimp & Circumstance’ o este ‘Cinnamon Girl’, que sirvió como segundo sencillo. En un estilo de pop-rock ligero con armonías soul, ‘Cinnamon Girl’ simplemente muestra a Prince cómodo en su papel y haciendo lo que mejor se le da.



Black Sweat

Prince no siempre acertó siguiendo las modas musicales del momento, y ahí está ‘Rave Un2 the Joy Fantastic’, pero en ‘Black Sweat’ clavaba el sonido urban pop de 2006 -suena un poco a Timbaland- sin dejar de imprimirle su estilo. ‘Black Sweat’ es puro funk sintético apretadísimo y llevado al extremo, adictivo hasta morir, y tanto la producción como la melodía son una clase magistral de síntesis compositiva. Sus dos nominaciones a los Grammy apuntan a un “peak” creativo dentro del siglo XXI.



Breakdown

Muchos consideran ‘Art Official Age’ el último “buen” disco de Prince; lo cierto es que, en un océano de lanzamientos del siglo XXI tirando a mediocres, la propuesta de este álbum resultaba fresca. Entre sus sencillos, ‘Breakdown’ no ha sido canonizado entre sus grandes clásicos, pero es una joya perdida dentro de su estilo baladístico más representativo, y artistas como Brittany Howard, de Alabama Shakes, han llegado a versionarla en vivo.

