M.I.A. / M.I.7

La música religiosa es uno de los mejores ejemplos de cómo la belleza estética puede trascender las creencias personales. Basta escuchar las grabaciones devocionales de Alice Coltrane -por mencionar un ejemplo conocido- para comprobar que la música espiritual puede ofrecer momentos absolutamente hermosos, sea uno creyente, agnóstico o ateo.

El primer disco de góspel de M.I.A. no pasará al canon ocupado por Coltrane y otros artistas devotos; por momentos suena incompleto y extrañamente vacío para un disco dedicado a Dios, algo evidente en el trip-hop celestial de ‘Everything‘, un primer sencillo que suena grande y pequeño a la vez, como cuando amplías una fotografía de mala calidad y no ves más que píxeles.

- Publicidad -

Lo mejor que se puede decir de ‘M.I.7’ es lo sincero y liberado que suena, lo cual lo sitúa automáticamente por encima de su decepcionante disco anterior. Es evidente, escuchando estas canciones, que M.I.A. no performa el cristianismo (como su criticada Rosalía), sino que lo habita, porque forma parte de su realidad.

Desde ese “espíritu” nacen una serie de composiciones intensas en mensaje, pero ligeras en lo musical, que constituyen el disco más extraño de M.I.A. a nivel estructural. La artista articula el álbum a través de siete interludios de trompeta inspirados en los siete ángeles del Apocalipsis, quienes también tocan este instrumento. La particularidad es que estos ángeles interpretan las melodías de ‘Bucky Done Gun’ y ‘Y.A.L.A.’, lo que aporta un claro tono nostálgico al proyecto: es un disco que literalmente conversa con su obra anterior y con los seguidores de la artista que pillarán la referencia al segundo cero.

- Publicidad -

Pero quien busque a la M.I.A. de los primeros años apenas la encontrará en la ligera y juguetona ‘Money’, que combina ritmo, rap y texturas metálicas de monedas en la línea de lo que hacía junto a Diplo en aquella época, más o menos.

El álbum, titulado como una “rama descontinuada de la propaganda militar británica”, convence sobre todo cuando se acerca de forma más directa al góspel, empapándose de luminosas atmósferas new age y ligeros ritmos hip-hop en la luminosa ‘PRAYER777’ o, sobre todo, involucrando al Service Sunday Choir -que ya colaboró con Kanye West- en el trance flotante de ‘Jesus’ y en la coral ‘Calling’, donde M.I.A. se convierte en predicadora: “Go beyond rivers and oceans / Follow the waves / I’ll see you there”.

M.I.A. convence en el papel, sobre todo si se deja de lado su historial reciente de polémicas relacionadas con Trump y las vacunas. En ese sentido, algunos percibirán cierto cinismo en pasajes del disco como ‘PRAYER777’ y su afirmación “soy una guerrera”, o en la rima de ‘Circles’ donde Maya celebra no haber sido «derrotada por el sistema». Cuanto menos contexto conozcas de la autora, en este caso, mejor.

Pero, en este disco de interesante concepto, desarrollo e ideas, las canciones piden más sustancia y dinamismo. ‘Sacred Heart’ es otra de las pistas influidas por la new age e incluye un estribillo recitado por su madre, Kala, en tamil, pero la canción evoca una emotividad superficial. ‘Ride the Sky’ incorpora percusiones de tabla, cuerdas orientales y el galope de un caballo, pero parece una idea en bruto, con M.I.A. cantando encima como si fuera una artista outsider: resulta casi naïf.

El reverb excesivo de ‘Circles’ vuelve a presentar a una artista que no parece distinguir del todo entre buenas y malas ideas. En ese mismo punto intermedio se encuentra la pista final, ’30 Minutes of Silence’, que es exactamente eso: una pista de silencio de 30 minutos, en la que finalmente emerge música ambient y M.I.A. reaparece para despertar al oyente de la meditación. ¿Idea brillante o tomadura de pelo? Con M.I.A., una vez más, no se sabe si es lo uno o lo otro.