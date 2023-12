5 discos que escuchar si te ha gustado ‘New Blue Sun’ de André 3000

André 3000 ha dado una de las grandes sorpresas de 2023 publicando un disco de new age sin beats ni barras a los que los fans de Outkast puedan agarrarse. Ese disco en solitario de André 3000 que llevas 17 años esperando no es en absoluto lo que habías soñado. Pero ‘New Blue Sun‘ convence por sus propios méritos, y por eso es el Disco de la Semana y uno de los Mejores Discos de 2023 que encontrarás nuevamente reseñado en el Anuario de JENESAISPOP. En este artículo comentamos 5 discos que te gustarán si te gusta ‘New Blue Sun’.

Alice Coltrane / The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda (2017)

Puede que el disco de André sea “ambiental”, pero su corazón es jazz. Al final y al cabo, lo que hacen André y su banda es improvisar sin descanso. Por eso, y porque la música de ‘New Blue Sun’ busca conectar con algo profundo del espíritu, Alice Coltrane es una influencia evidente, citada por el propio André, pues no hay mayor icono del jazz espiritual que ella. Pero Coltrane no solo aporreó el arpa como nadie, también grabó alguna de la música más bella jamás hecha cantando y tocando el teclado. La registró, inmersa en su etapa hindú, en cuatro cintas recopiladas décadas más tarde por el sello Luaka Bop en un disco cuya portada descubre un curioso dato: la niña de la izquierda vestida de rosa es Doja Cat. Lo único relacionado con el hip-hop que leerás aquí.



Carlos Niño & Friends / (I’m just) Chillin’, on Fire (2023)

Conocer a Carlos Niño y empezar a tocar música con él es el primer paso que lleva a André 3000 a grabar ‘New Blue Sun’. Productor, compositor, percusionista y programador de eventos, entre otras cosas, Carlos Niño ha creado una comunidad de músicos en Los Ángeles interesados en explorar la espiritualidad, y él tiene que aclarar a su público que no es chamán. En ‘(I’m just) Chillin’, on Fire’ (2023) todos los músicos que tocan en ‘New Blue Sun’ aparecen por aquí y contribuyen al viaje, o al ritual, que propone la música. Esto incluye a André, que toca la flauta por primera vez en una grabación, en ‘Conversations’.



Laraaji / Vision Songs, Vol. 1 (2018)

La nota de prensa de André cita a Laraaji entre los artistas que han sido una influencia para él en ‘New Blue Sun’… ¿pero a qué Laraaji se refiere? ¿Al que alcanzaba la gloria tocando la cítara en ‘Celestial Vibrations’? ¿Al que grabó “Ambient 3” con Brian Eno después de que este le viera tocando en el metro de Nueva York? Laraaji ha registrado decenas y decenas de discos, pero el espíritu calmo y feliz de ‘Vision Songs’, donde predica el amor acompañado de un teclado Casio, está muy presente en ‘New Blue Sun’. André no ha querido hacer un disco de barras porque el rap ya no le inspira, pero, si le hubiera dado por cantar, le habría salido algo muy parecido a esto.



Midori Takada / Through the Looking Glass (1983)

La experiencia inmersiva que ofrece el disco de André es muy parecida a la de esta joya de Midori Takada que fue tan perseguida por coleccionistas durante décadas hasta que fue reeditada en 2017. Especialmente la primera pista de ‘Through the Looking Glass’ nos lleva al mismísimo paraíso, o a esa ‘Utopia’ que, en 1983, Björk todavía no había imaginado. Midori Takada se vale de percusiones, marimbas, cascabeles o incluso botellas de refrescos para sumirnos en un estado de paz y calma total, y la ocarina le sirve para imitar el canto de los pájaros. La calma se perturba en momentos contados de ‘Through the Looking Glass’, lo cual no es de extrañar, pues Takada tocó todos los instrumentos del disco ella sola. Parece grabado por una banda, como la de André, pero no.



Edgar Froese / Epsilon In Malaysian Pale (1975)

El componente naturalista de ‘New Blue Sun’ evoca ese mismo componente explorado en discos publicados en décadas atrás. En ‘Epsilon in Malaysian Pale’, Edgar Froese se tomó un respiro de Tangerine Dream para adentrarse en la jungla malasia. La flauta y flora del Pacífico Sur que Froese contempló durante la gira de Tangerine Dream en 1974 le inspiraron a grabar dos piezas instrumentales echando mano de un melotrón y de un sintetizador que reproducía el sonido de flautas y cuerdas. ‘Epsilon In Malaysian Pale’ marcó la vida de David Bowie durante su estancia en Berlín, y fue una influencia en su trilogía berlinesa. Eso sí, cabe mencionar que Froese jamás habría tomado ayahuasca para inspirarse, como André, pues no consumía drogas y además era abstemio.