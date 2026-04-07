M.I.A. revela su inminente disco góspel con ‘Everything’

Recientemente, M.I.A. ha sido noticia por sus duras palabras contra Rosalía, a la que criticaba por «apropiarse» de la estética religiosa asociada al catolicismo, subrayando que la catalana utiliza la religión como un disfraz, mientras que ella, la rapera, ha sido repudiada por convertirse al cristianismo.

Muy poco después de estas declaraciones, M.I.A. revela la llegada de su séptimo disco, que estará basado «en la oración, el libro de las revelaciones y el arca de la alianza», y contará con nada menos que el Sunday Service Gospel Choir, el mismo que grabó varios discos cristianos con Kanye West hace unos años. Su salida es inminente: el 17 de abril.

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Curiosamente, ‘M.I.7’ es un disco compuesto por siete canciones divididas en 16 pistas, según Pitchfork, que también confirma la segunda lectura del título del disco: más allá de indicar su posición en la discografía de M.I.A., hace referencia a MI7, una «rama descontinuada de la propaganda militar británica».

El primer avance, ‘Everything’, es el penúltimo corte y precede a la pista final, que promete “30 minutos de silencio”. Por ahora, ‘Everything’ ofrece 3 minutos y 23 segundos de trip-hop espiritual, que se refugia en Dios -y en el góspel- para combatir al «diablo». «No viviré en la tristeza, dinero no pediré, seré bendecida en todo mi mañana», canta la artista, en su faceta más profética. «Sin lágrimas que derramar, sin miedos que me hagan lamentar, la alegría va a llover em mí reino y en mi barrio».

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01 Trumpet 1

02 Prayer 777

03 Trumpet 2

04 a. Jesus

05 b. Sacred Heart

06 Trumpet 3

07 Money

08 Trumpet 4

09 Circle

10 Trumpet 5

11 Calling

12 Trumpet 6

13 Ride the Sky

14 Trumpet 7

15 Everything.

16 30 Minutes of Silence

