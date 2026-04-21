Karol G anuncia tres estadios en España para 2027

Karol G ha anunciado tres estadios en España para 2027, tres grandes fechas que forman parte de su recién anunciada gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, que presenta en directo su disco ‘Tropicoqueta’ (2025) y pasará concretamente por Barcelona, Sevilla y Madrid, en este orden.
El jueves 3 de junio, Karol G actuará en el Estadi Lluís Companys de Barcelona, el 11 de junio se subirá al escenario del Estadio La Cartuja de Sevilla y el 24 de junio ofrecerá un tercer concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
Venta de entradas y preventas
Las entradas para estos conciertos seguirán un calendario escalonado. La preventa para usuarios registrados en LiveNation.es comenzará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 10 horas, con una sala de espera habilitada desde las 09.30 horas para gestionar el acceso de forma ordenada.
La venta general se abrirá un día después, el jueves 30 de abril de 2026 a las 10.00 horas, también con acceso anticipado a la sala de espera desde las 09.30 horas.
Precios:
200 COPAS PIT 285,50€
GOLDEN CIRCLE 161,00€
PISTA GENERAL 127,00€
PL1 GRADA 161,00€
PL2 GRADA 138,00€
PL3 GRADA 104,00€
PL4 GRADA 93,00€
PL4 ACCESIBILIDAD 93,00€
PL5 GRADA 81,50€
PL6 GRADA 70,50€
Suplemento Asiento Junto a Pasillo (sobre PLs Grada) 17,00€