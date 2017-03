Halsey cuenta que ha sufrido un aborto durante su gira

Halsey, autora el año pasado de ‘Badlands‘, el debut que incluía el hit ‘New Americana’ y el single ‘Colours’, ha contado durante una entrevista con Rolling Stone que el mismo 2015 se quedó embarazada durante su gira mundial, que llegó a pasar por Barcelona en marzo de 2016. Cuando se estaba preguntando qué pasaría con su carrera, sufrió un aborto en la habitación de un hotel. El mismo día ofreció un concierto.

“Es la actuación que más enfadada he hecho en toda mi vida. Fue un momento en que pensé: “no me siento como un ser humano””, indica la artista de 21 años, antes de admitir que la situación se le había ido de las manos y que cuando salió del escenario, vomitó. En esta sincera entrevista, cuenta que ha decidido que para ella es más importante ser madre que una estrella del pop y ha aclarado que no estaba bebiendo ni tomando drogas durante esta época, sino simplemente trabajando demasiado. Cada dos semanas visitaba un hospital por deshidratación, anemia o desmayos, añade.

El disco de Halsey continúa rondando el top 50 del Billboard 200 casi un año después de su edición (semana número 47). La cantante ha tenido sus más y sus menos con la fama, llegando a abandonar Twitter por la presión social el pasado mes de abril.