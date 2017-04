Las claves del éxito de los virales de Keunam y Hermoti

El mes pasado Keuman y Hermoti subían a Youtube una parodia de ‘Despacito’ de Luis Fonsi, como entonada por 20 personajes populares, que lleva 6 millones de visualizaciones. Hace cuatro días subían otra de ‘Súbeme la radio’ de Enrique Iglesias, en la misma línea, que está a punto de sumar 2 millones. No hay que ser un lince para comprender el exitazo que ambos están obteniendo en Youtube, pero aquí van cuatro claves que ayudan a comprender el fenómeno.

1.-La vinculación con ‘Tu cara no me suena todavía’

Keunam está siendo una de las revelaciones del programa ‘Tu cara no me suena todavía’ de Atresmedia, la versión “anónima” del popular show ‘Tu cara me suena’. En la última gala de hecho ganó imitando a Bisbal. La gracia además ha sabido llevarla fuera de las cámaras. Como él, Hermoti es actor de doblaje y Youtuber. En este caso, la parodia de Hermoti del anuncio de Lotería de Navidad de 2015 fue bastante conocida, aunque es ahora cuando está viviendo un resurgir gracias a estos nuevos virales.

2.-La popularidad de los temas escogidos

Las dos canciones que Keunam y Hermoti han escogido para imitar son el número 1 y el número 2 de la lista española de singles durante el último mes. Aunque Ed Sheeran acaba de desbancar del puesto 2 ‘Súbeme la radio’ de Enrique Iglesias, el tema de Luis Fonsi y el de Iglesias han mandado en las listas de streaming en España durante el mes de marzo de manera clara. No se han comido la cabeza: han ido a lo más visto y oído en Youtube España y Spotify España y andando.

3.-La popularidad de los personajes imitados

Habría sido gracioso incluir la imitación de algún artista internacional o underground como artista invitado en estos vídeos, pero Keunam y Hermoti tampoco se han andado con tonterías. Solo voces ultra reconocibles por cualquier habitante de nuestro país aparecen entre sus personajes imitados. Incluso hay algún personaje de ficción y dibujo animado antes que artistas desconocidos entre sus voces seleccionadas. Aquí verás antes a Estela Reynolds y a Super Mario que a Björk o a Justin Bieber. Shakira, Dani Martín, Chayanne y Amaia Montero están en la lista. La selección de Sabina, Raphael y Eros Ramazzotti además asegura que personas de distintas generaciones puedan encontrar la gracia.

4.-El momento transformista

Uno de los aciertos de Keunam y Hermoti es que imitan indistintamente a hombres y a mujeres. El momento transformista que supone verles imitar a Shakira y Amaia Montero solo puede calificarse como chanante y conecta de alguna manera con las parodias de Muchachada Nuí, Martes y 13, Carlos Latre o incluso muy colateralmente con el universo ‘Little Britain’. ¡Que alguien les facilite una peluca! Oh, wait!!!