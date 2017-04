Barb de ‘Stranger Things’ revela que es bisexual

La actriz Shannon Purser interpreta a Barb en el éxito de Netflix ‘Stranger Things’, un personaje secundario que ha logrado cierto culto entre los fans de la serie por su lealtad e inesperado devenir. Además, Purser actúa en otra serie de Netflix, ‘Riverdale’. La actriz, de 19 años, ha sido noticia en las últimas horas por revelar su bisexualidad públicamente, aunque no de la manera que probablemente hubiera querido, sino propiciada por fans de esta última serie durante una discusión en Twitter.

Varios espectadores de ‘Riverdale’ están decepcionados con la serie después de que dos de sus personajes, Betty y Veronica, se hayan besado en un capítulo, dando a entender que una posible relación romántica entre ellas que las propias actrices han desmentido. Una semana antes de su revelación, Purser había tuiteado que estaba asumiendo su sexualidad, y tras la emisión de ‘Riverdale’ dirigía un tuit a una de las actrices artífices del beso para comentar lo “odiosos” que estaban siendo los fans de ‘Riverdale’ -y de la hipotética pareja “Beronica”- por este último asunto. Varios de ellos la acusaban después de “queerbaiting” (alimentar polémica en la comunidad LGBT).

Estas acusaciones han propiciado que Purser salga del armario en Twitter, donde ha dejado un mensaje en el que se disculpa por su tuit, ya borrado. “Hace poco que revelado que soy bisexual a mi familia y amigos. Es algo que todavía estoy procesando e intentando entender y no me gusta mucho hablar de ello. Soy nueva en la comunidad LGBT. En mi vida he oído hablar del término “queerbaiting” hasta hoy. Dicho esto, nunca he querido enemistar a nadie y mi tuit ha sido irresponsable. No me refería a toda la gente que defiende la relación de Beronica, sino a al que ha sido particularmente cruel conmigo. No ha sido adulto por mi parte decir eso y estoy decepcionada conmigo misma, sobre todo como cristiana, pues toda mi vida he aprendido que hay que hablar con cariño a los demás”.