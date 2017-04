Brunch in the Park recibirá a Jeff Mills, The Martinez Brothers, Erol Alkan…

Brunch In the Park vuelve a Madrid del 4 de junio al 16 de julio, celebrándose, tras el éxito de su primera edición en 2016, en el Parque Enrique Tierno Galván. Será cada domingo y con un line-up lógicamente cambiante por el que pasará gente como Jeff Mills, Magda, The Martinez Brothers, Jennifer Cardini b2b Danny Daze, Agoria, Oxia, Dj Koze o Erol Alkan, entre otros.

Según la nota de prensa, “el evento se presenta como la cita imprescindible de aquellos que huyen del típico domingo de sofá y peli” y en su lugar se ofrece como “el crossover perfecto entre ocio y cultura, que congrega no sólo a jóvenes y apasionados de la música electrónica, sino también a familias y niños”. El evento se centra en la música electrónica internacional y nacional, sin olvidar la escena local. Bajo estas líneas podréis encontrar el line-up por días:

04/06/17 – RBMA presents: Jeff Mills + Dasha Rush + Psyk + F-on

11/06/17 – Geist: Magda + Mathew Jonson Live + Maayan Nidam + Curses

18/06/17 – Cuttin’ Headz: The Martinez Brothers + Guti + Dan Ghenacia + Jesse Calosso + Narol MarGo

25/06/17 – Correspondant Showcase: Jennifer Cardini b2b Danny Daze + Marvin & Guy + Moscoman Live Band + Javi Redondo

02/07/17 – Erol Alkan + Factory Floor Live + Avalon Emerson + Fairmont Live + JackWasFaster

09/07/17 – Sapiens Showcase: Agoria + Oxia + Eagles & Butterflies + Sugar Free

16/07/17 – Pampa Records: Dj Koze + Die Vögel Live + Ada + Álvaro Cabana

Por otro lado, Brunch in the City continúa su andadura en Barcelona y aún quedan fiestas los días 23 de abril, 14 y 28 de mayo y 11 de junio en el Poble Espanyol con nombres como El Guincho, Bedouin, Nico Stojan, Jennifer Cardini, b2b Roman Flügel, Black Coffee, Jeremy Underground, Motor City Drum Ensemble, Peggy Gou.