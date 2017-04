¿Logrará el ritual orgiástico de ‘Systemagic’ dirigido por Alison Goldfrapp darle un nuevo hit?

Goldfrapp han publicado este año un disco que ha resultado notable, ‘Silver Eye‘, pese a lo fríos que nos dejaba en un primer momento el sencillo ‘Anymore’. Para recordarnos a todos que hay mejor material del que parece, pronto presentaban otros adelantos como ‘Ocean’ o ahora realizan un vídeo para otra de las canciones del disco, ‘Systemagic’. Personalmente habría preferido un vídeo para ‘Beast That Never Was’ y sobre todo para ‘Everything Is Never Enough’ pero los números mandan y ‘Systemagic’, por alguna razón, es ahora mismo la canción más escuchada del disco en Spotify.

El vídeo es una coreografía de fin orgiástico desarrollada con la elegancia estética inherente a todo lo que han tocado Goldfrapp. Curiosamente, es el debut como directora de vídeos de Alison Goldfrapp: “Quería poner el protagonismo en los bailarines, sus cuerpos y sus movimientos. Es mi primer vídeo como directora, y vaya experiencia. Espero hacer más. Es un mundo que me gustaría seguir explorando y del que me gustaría mucho aprender”.

‘Silver Eye’ ocupa el puesto 39 en su tercera semana en listas británicas, tras haber sido top 6. Esperemos que el nuevo single y el boca a boca frenen esa caída.

Os recordamos que Goldfrapp está a punto de presentar el largo en el madrileño festival Tomavistas. Será el 19 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván, por donde también pasarán el mismo día Hercules & Love Affair, C.Tangana, The Big Moon o Svper. Los abonos valen 65 euros y las entradas de día, 40 euros. Tenéis toda la información, aquí.