Kirin J. Callinan, el Borat del pop, se desnuda en su “canción sobre drogas”

Si no conocías a Kirin J. Callinan, hoy es el día en que dejará de parecerte un nombre random. Callinan es un artista de origen australiano que, tras formar parte de la banda Mercy Arms durante la segunda mitad de los 00s, inició su propia carrera en solitario con ‘Embracism’, un disco que hace parecer un angelito a Ariel Pink.

Tras cuatro años de relativo (apareció en un teaser del último disco de The Avalanches) silencio mediático, este 2017 volvía a la actividad lanzando un falso documental sobre un single llamado ‘Tellin´ Me This’ (que a día de hoy no hemos escuchado), y en el que Jack Black, Mac DeMarco, Ladyhawke, Sebastien Tellier o Mark Ronson, entre otros, dicen piropos muy locos hacia su autor su autor. Lo cierto es que aunque todo parecía una coña, parece que ‘Tellin´ Me This’ existe y que forma parte de un nuevo disco de Kirin que verá la luz este año.

Hoy mismo Callinan anuncia que el 9 de junio se publica ‘Bravado’, un álbum en el que, esta vez de verdad, se ha rodeado de estrellas del out-pop como los citados DeMarco y Blood, además de Sean-Nicholas Savage, Owen Pallett o Connan Mockasin. En las últimas semanas habíamos podido escuchar el tema titular y ’S.A.D.’ (acrónimo de “Song About Drugs”), pero hoy, con este anuncio, también podemos DISFRUTAR (las mayúsculas no son error del teclado) del despiporrante vídeo de esta última.

En él, Kirin se desplaza a Cuba para interpretar la canción con los estilismos y las maneras más inverosímiles, que incluyen looks que parecen sacados de ‘Corrupción en Miami’, un bañador turbo con forma (y trompa) de elefante que no esconde n-a-d-a y un escenón subido a un tractor. No podrás despegar los ojos de la pantalla hasta ese “I love you, Mom” final. Probablemente el videoclip más divertido que verás hoy esta semana este mes, y encima, la canción mola.

Tracklist de ‘Bravado’:

01 My Moment [ft. Sean Nicholas Savage]

02 S.A.D.

03 Down 2 Hang [ft. James Chance]

04 Living Each Day [ft. Connan Mockasin]

05 Big Enough [ft. Alex Cameron, Molly Lewis, Jimmy Barnes]

06 Family Home [ft. the Finn Family]

07 Tellin’ Me This [ft. Jorge Elbrecht]

08 This Whole Town [ft. Star]

09 Friend Of Lindy Morrison [ft. Weyes Blood, Mac DeMarco, Owen Pallett]

10 Bravado