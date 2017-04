30 años de ‘La Isla Bonita’, el kitsch latino convertido en clásico de Madonna

Esta semana y la que viene se cumplen 30 años del número 1 en Reino Unido de ‘La Isla Bonita’. La canción fue el 5º single de ‘True Blue’, el álbum de estudio más vendido de Madonna, en torno a los 25 millones de unidades. Madonna no ha llegado todavía a un 5º single en el siglo XXI, pero lo más extraño es que ‘La Isla Bonita’ ha sobrevivido como el mayor clásico de aquel álbum: la canción jamás abandona el top 10 de las más escuchadas de la artista en Spotify y su vídeo, en una versión subida a Youtube de manera ilegal, es el 3º más visto de la historia de la cantante, solo por detrás de ‘Bitch I’m Madonna’ y ‘Hung Up’, con 84 millones de reproducciones (el vídeo en el canal de Warner suma 28 millones más).

En España siempre fue percibida como una canción kitsch por su componente latino, de “te dijo te amo” a “it’s time for siésta”. El público alucinaba cuando Madonna presentaba en vivo discos tan sofisticados y modernos como ‘Ray of Light’ y ‘Music’ y en medio del show encajaba ‘La Isla Bonita’, pero siempre ha sido una favorita para ella: de nuevo, pese a ser un 5º single es la 3ª canción que más veces ha interpretado en vivo, solo por detrás de ‘Holiday’ y ‘Like a Virgin’. Entre ella y el tiempo la canción se ha convertido en un clásico atemporal, versionado por Alizée, sampleado por Britney, que no está de más recordar ahora que lo latino vuelve a conquistar el mundo a través de ‘Despacito’.

Cuenta la leyenda que la canción, en su versión instrumental, fue ofrecida a Michael Jackson durante las sesiones de ‘Bad’, pero que este la rechazó por alguna razón, aunque su ritmo electrónico alternado con percusión real no habría desentonado tanto como pensabas, por ejemplo al lado de una ‘Liberian Girl’. Madonna y su co-autor de confianza de la época, Patrick Leonard, a la postre co-autor de confianza de Leonard Cohen, escribieron melodía y letra junto con Bruce Gaitsch, exprimiendo al máximo su cadencia de relax ultra turística: ese suave y relajado teclado, el solo de guitarra española que, según Julián Ruiz, conquistó a Eric Clapton, la percusión cubana, la voz de Madonna que es pura melancolía…

Según una entrevista de Bruce, Pat Leonard tenía una pista instrumental y fue de él la idea de recrear el sonido latino, y Madonna escribió la letra mientras estaba en China. También indica que hay una cuarta co-autora no acreditada: Susan Leonard, ex mujer de Patrick. “Susan y Pat se divorciaron y ella se quedó la mitad de la música que él escribió mientras estaban casados”. Curiosamente, un disco después, Madonna también estaría divorciada.

¿De qué “isla bonita” hablaba la canción? Cuando cayó en manos de Michael Jackson la idea era hacer una canción sobre San Pedro, en Belice (Centroamérica), pero Madonna reconocía en una entrevista con Rolling Stone de 2009 no saber dónde estaba la isla llamada San Pedro. Bruce Gaitsch sí recuerda que Madonna había pasado algo de tiempo en una ciudad llamada San Pedro, pero no era una isla sino el lugar en el que vivió y murió el escritor Charles Bukowski, amigo de ella y de su esposo en la época, Sean Penn. Para ella, como refleja un artículo de New York Times de 1986, la canción es en general un homenaje “a la belleza y el misterio de la gente latinoamericana”, reconociendo que se siente “poseída por los ritmos latinos” cuando compone y asegurando que tanto ella como Leonard sienten que “fueron latinos en otra vida anterior”. No hace falta que lo jure: después de ‘La Isla Bonita’ repitió lo de cantar en castellano, aunque ya sin demasiado acierto (‘Verás’, ‘Lo que siente la mujer’, la odiada ‘Spanish Lesson’), y lo que es más importante, tiene una hija cubana y ha tenido durante años novio brasileño.

El vídeo lleno de referencias latinas mezcladas entre sí (de España a Cuba y con rodaje en Los Ángeles) y con catolicismo, icónico a pesar de ese despistado mejunje faralaes que no habría sobrevivido a la era Twitter, cuenta con un cameo de Benicio del Toro (minuto 3.15) un año antes de que estrenara su primera película y 13 antes de que trabajara con el otro marido de Madonna, Guy Ritchie, en ‘Snatch’. Fue un éxito mundial, especialmente en Francia, donde fue el primer número 1 de Madonna (en España no pasó del top 8, aunque el álbum fue multiplatino), y casi lo raro es que no hubiera un 6º single después de él: existe un promo de ‘Where’s the Party’, pero se prefirió pasar página debido al lanzamiento de la película ‘Who’s that Girl’.

Bruce Gaitsch, que volvería a trabajar con Madonna pero ya solo como guitarrista en ‘Like a Prayer’, ha trabajado también para Barbra Streisand, Richard Marx, Elton John o Julio Iglesias, y aun así parece que se le ha perdido la pista. Sin embargo, son muchas las voces que piden a Madonna que vuelva a escribir con Pat Leonard, pues es co-autor de hitazos tamaño ‘Like a Prayer’, ‘Live to Tell’ o ‘Frozen’ y de joyas perdidas como ‘Sky Fits Heaven’ y ‘Something to Remember’. Sus últimos trabajos con Cohen fueron todos sobresalientes, tratando temas que encantan a Madonna: religión, muerte, su propia carrera.

Puede que Madonna no haya buscado en un mapa ‘La Isla Bonita’, pero pese a que durante años ha sido percibida como una canción simpática o graciosa sin más, ella sí sabe a buen seguro que su melodía es magistral y su producción no dista tanto siquiera de la moda y el minimalismo que se oye en la radio en 2017. No es de extrañar que fuera la canción escogida por Diplo para sus batallitas de DJ. Aunque lo que canturree todo el mundo sea el título en castellano, el estribillo “tropical the island breeze, all of nature wild and free”, el puente “I want to be where the sun warms the sky” y el dulce outro “la la la la la la” son tres de las mejores dianas melódicas -y de las más hermosas- de la carrera de Madonna. Pocas veces los macrohits latinos han hilado tan fino.

