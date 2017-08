Buscando el mejor disco de… Madonna

Madonna es la nueva invitada de nuestra sección “Buscando el mejor disco de”. Los resultados, como en el caso de Björk, Belle & Sebastian y Astrud / Hidrogenesse, no son demasiado sorprendentes, y el álbum que ha ganado por goleada ha sido ‘Ray of Light’ (1998). Durante el repaso a la discografía de Madonna en Warner lo anunciamos como “el disco adulto perfecto para una estrella del pop” y por tanto como una referencia para estrellas presentes y venideras cuando busquen su disco “de madurez”.

En segundo lugar ha quedado ‘Music’ (2000), apenas un par de décimas por detrás. La mezcla del electro más exquisito afrancesado de Mirwais con el country-folk de algunas canciones es descrita así por Jaime Cristóbal: “Recuerdo la sensación clara de pensar cuando salió que Madonna estaba haciendo algo en el momento perfecto sin que oliese demasiado a oportunismo. Con olfato”.

Curiosamente ‘Music’ deja en tercer lugar a ‘Confessions on a Dancefloor’ (2005), que fue el verdadero escogido por la redacción como Disco de la Década al término de 2009. La razón, con este sistema, la esconde el 4 sobre 10 otorgado por Nicolás del Moral, que lo explica así: “¿Qué tiene el ‘Confessions’ aparte de un sample de Abba? ‘Feel this moment’ tenía un sample de A-ha, ‘On the Floor’ otro de la ‘Lambada’ y no pasó nada”. No están de acuerdo ni Jaime Cristóbal ni ACM. El primero define los sencillos como “singuelazos”. “Escuchar de nuevo ese comienzo con ‘Hung Up’, ‘Get Together’ y ‘Sorry’ me ha resultado increíblemente placentero, como sólo me he sentido re-escuchando ‘Like A Virgin'”. ACM cree que es “su último gran disco. Sólido, divertido y lleno de buenas canciones”.

A pesar de la asociación de Madonna a los 80, el primer disco de esta década no aparece hasta el 4º lugar. ¿Quizá si hubiéramos considerado el recopilatorio ‘Immaculate Collection’, este habría corrido mejor suerte? ‘True Blue’ (1986) es definido por Jaime Cristóbal como “lleno de maravillas”. “El rollo grupo de chicas que planea sobre el disco me encanta. Y contiene ‘Live To Tell’, que es como un monumento”. Angèle coincide: “Amores imposibles, shalala’s y dramas adolescentes, todo lo necesario para un disco de pop redondo”.

‘Like a Prayer’ (1989) es el 5º, una posición alta pero quizá baja para el estatus que normalmente se le asocia. Jaime dice que contiene demasiada mezcolanza y Sebas E. Alonso critica “el escaso gancho de la mitad de las canciones, lo interminable de ‘Till Death Do Us Part’ o lo mal que sobrevivirían a la era de las redes sociales cosas como ‘Dear Jessie'”. Son mayoría los que lo defienden. Es el caso de Angèle o ACM: “Habrá envejecido todo lo mal que muchos digan, pero fue un punto y aparte en su carrera”.

Nada menos que en 6º lugar queda ‘American Life’ (2003), uno de los mayores fracasos comerciales de la carrera de Madonna, pero favorito de los fans y de algunos redactores como Sergio del Amo: “Aunque provocó el hundimiento mediático de Mirwais, sin duda, es uno de los discos que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo. Puede que no fuera un álbum inmediato, pero eso no quita que la calidad de las canciones fuese espectacular. E incluye ‘Easy Ride’, uno de los mejores cierres de su carrera”. Coincide en favorita Claudio: “Nunca he sentido a Madonna más humana que en este disco. Y con humana me refiero a autobiográfica. Puede que algo de este álbum hiciera que no conectara con su tiempo (la producción, quizás el vídeo de lanzamiento), pero a diferencia de la mayoría de sus trabajos, es el único que puedo escuchar entero sin saltar ninguna canción. Me da rabia que por prejuicios hacia este disco la gente no valore la calidad y cercanía de temas como ‘Mother & Father’, ‘Nothing Fails’ y, sobre todo, la directa y desgarradora ‘Easy Ride'”. El principal detractor es Sebas: “‘Nothing Fails’ es de mis canciones favoritas de Madonna, pero en general no encuentro ganchos en este disco. ‘American Life’ es bastante mediocre y ‘Die Another Day’ una de las peores canciones de James Bond, por no hablar de cosas como ‘Intervention’: la verdad, nunca he querido que Madonna suene como Red Hot Chili Peppers. Y ‘X-Static Process’ es un verdadero muermazo”.

Jaime es el principal defensor de ‘Like a Virgin’ (1984), el 7º mejor disco de Madonna para la redacción en conjunto: “la producción está elevada a otro nivel, es una cumbre de la música de los 80. La reedición con ‘Into the Groove’ merecería un 10 y ‘Dress You Up’ me sigue noqueando igual 30 años después”. Ya en la zona baja de la tabla, pero muy próximo en decimales a la zona alta, encontramos el homónimo primer álbum de Madonna (1983), para el mismo Cristóbal “un clásico de pop moderno. Pocos debuts son tan brillantes. La mezcla de new wave y dancefloor es impecable y fresca”.

La tanda de niñas feas, esto es, discos bastante distanciados en nota, empieza con ‘Erotica’ (1992). Sebas E. Alonso critica lo “larguísimas que se hacen absolutamente todas las canciones, hasta las que parecían buenas”, mientras que Sergio está entre aquellos que consideran que estamos ante una obra incomprendida de Madonna: “Ya por el simple hecho de lanzar el tema homónimo como primer single hay que respetar este disco tan arriesgado. Suena algo desfasado actualmente, pero el concepto lascivo que había en él (y ya no digamos en el libro de fotografías ‘Sex’) fue del todo pionero para la historia del pop”.

El último disco con una media superior a 7 para la redacción es el actual ‘Rebel Heart‘, que queda en 10º lugar. Sebas cree, en cambio, que este disco es más interesante y tiene mayor número de buenas canciones que muchos de los que han quedado por arriba: “la historia del pop está llena de artistas que han hecho debuts y primeros singles frescos. Eso es lo fácil, lo vemos cada mes. Lo difícil es hacer tu disco 13 y en él sonar tan actual y divertido como ‘Bitch I’m Madonna’. Sencillamente me encantan todas las canciones de este disco o todas menos 1 ó 2. Para ser 19, no está mal”. Lolo Rodríguez añade: “Si hubiéramos escuchado este disco sin interferencias (filtraciones, hashtags…) ahora mismo estaríamos adorándolo. A mi juicio, uno de los discos más introspectivos, oscuros y con algunas de las baladas más bonitas que ha cantado jamás (‘Joan Of Arc’, ‘Ghosttown’)”. ‘Rebel Heart’ recibe cuatro 8’s, pero queda lastrado por las opiniones de ACM (“Es un disco fallido. Inacabado y apresurado. Su disco maldito. Tiene buenas canciones, pero el resto, todo mal”) y Nico del Moral (“Madonna, como Esperanza, ni se molesta en disimular. ‘Joan of Arc’ es lo mejor y sigue siendo una mierda en comparación con ‘Drowned World'”).

Los puestos 11 y 12 se deciden por una centésima. El 11º es ‘Bedtime Stories’ (1994). Jaime lo critica: “no consigue centrar el sonido en nada muy concreto o particularmente brillante… creo que es su disco más flojo. Eso sí, ‘Secret’ me sigue gustando”. ACM considera en cambio que contiene ” los singles más claros de su carrera”. Y el penúltimo puesto es para ‘Hard Candy’, cuya opinión generalizada la resume también ACM: “tarde y mal, así llegó Madonna al sonido de Timabaland y Pharrell”. De hecho este álbum sería el último de la tabla si no fuera por la defensa que hace de él, con un 9, Nicolás del Moral: “es una especie de segunda parte de ‘Erotica’ y una especie de vuelta a las raíces”.

Y es Nico además quién empuja ‘MDNA’ a la última posición: “Madonna intentando copiar a Marta Sànchez imitando a Madonna”. Por el contrario, Lolo cree que “por descontado, este es el disco de Madonna que mayor cantidad de “growers” acumula”. Incluso va más allá: a pesar de la criticada diversificación y secuencia del álbum, Lolo cree que el disco “es más lineal” que muchos de los primeros discos de Madonna, en contra de lo que pueda parecer. Sebas coincide: “Es un disco muy divertido de entrada y en su desenlace, emocionante, resultando un álbum post-divorcio más interesante que ‘Like a Prayer’. Singles aparte, prefiero mil veces ‘Gang Bang’ a ‘Till Death Do Us Part’, ‘Love Spent’ a ‘Lovesong’, ‘Masterpiece’ a ‘Pray for Spanish Eyes’ y no sé con qué comparar ‘Act of Contrition’. Es como echar un polvo después de un divorcio (‘Girl Gone Wild’, ‘I’m Addicted’), pero por la mañana darte cuenta de que has amanecido solo y hecho una mierda (‘Falling Free’). Quiero pensar que la gente lo odia porque la masterización es espantosa. Por lo demás, no lo entiendo”. En cambio, la posición mayoritaria es la de ACM: “El disco es una excusa para salir de gira. Es impersonal. Tres joyas y el resto es posiblemente lo más random que ha hecho nunca”.

