¿Por qué Rachael Yamagata llega a Escenarios Mahou con todo agotado?

Entre los meses de mayo y diciembre el ciclo de Escenarios Mahou recorrerá varias salas de Madrid, contando con las actuaciones de gente tan dispar como, este mes, Topo (6 de mayo), Lucky Dados (12 de mayo), BCN Afrobeat Sessions (12 de mayo), Earl Thomas (14 de mayo) o Beris (20 de mayo), entre otros artistas que podéis consultar en esta web.

Entre las visitas más esperadas, la de Rachael Yamagata, en Costello Club, vía Cooncert (crowdfunding de conciertos en la que los fans intentan traer de gira al artista deseado), y con todas las entradas agotadas con varias semanas de antelación. La artista, que ha colaborado con gente como Ray LaMontagne, Conor Oberst, Jason Mraz o Ryan Adams, es responsable de hits como el estupendo ‘Duet’ con Ray y ahora presenta su último disco, el notable ‘Tightrope Walker’, inspirado en el funambulista francés Philippe Petit, que caminó de un lado a otro de las Torres Gemelas en Nueva York en 1974, porque “Rachael siente a veces la misma excitabilidad como artista independiente”.



Editado el año pasado, el álbum se debate entre los momentos áridos, como ‘Nobody’; esquinados y llenos de aristas como ‘EZ Target’, con estrofas puntiagudas en contraste con arreglos jazzy e incluso propios de la chanson; y tan agridulces como el single ‘Over’.

Añadiendo la delicia inmediata que supone ‘Let Me Be Your Girl’ o la onírica ‘Break Apart’ y temas como salidos de una banda sonora como los orquestados ‘Money Fame Thunder’ o ‘I’m Going Back’, no hay que ser un lince para darse cuenta de que estamos ante una joya perdida apta para seguidores de Anna Calvi, Shivaree, un poquito Sheryl Crow, un poquito Torres y en España la polifacética Maika Makovski.

La gira de Rachael Yamagata también visita Barcelona este viernes 5 de mayo y Lisboa el domingo 7 de mayo.