‘I’m the One’ de DJ Khaled con Bieber, Chance the Rapper…, top 1 en Reino Unido y Estados Unidos

Hace 10 días os presentamos ‘I’m the One‘, el single nuevo de DJ Khaled que ha contado con Justin Bieber, Quavo de Migos, Chance the Rapper y Lil Wayne. El tema era número 1 directo en Reino Unido el pasado viernes tras lograr lo equivalente a 56.000 ventas en siete días y ahora se confirma que también es número 1 directo en Estados Unidos, repitiendo la hazaña de Ed Sheeran con ‘Shape of You’.

Es el primer número 1 en Estados Unidos para DJ Khaled, Chance the Rapper y Quavo en “solitario”, por lo que mucha gente asumirá que su éxito se debe a la presencia de Justin Bieber, pero cuidado: aunque enormes éxitos, ‘Where R Ü Now’ con Jack Ü nunca pasó del puesto 8 en Estados Unidos, ‘Let Me Love You’ con DJ Snake del número 4 y ‘Cold Water’ con Major Lazer del número 2. No, todo lo que toca Justin Bieber no lo convierte en un número 1 instantáneo. De hecho, la estupenda ‘Deja Vu’ con Post Malone no pasaba del puesto 75 en el Billboard Hot 100.

‘I’m the One’ es número 1 en las listas de streamings y en descargas, tras haber sido bajada 171.000 veces y ser reproducida 54 millones de veces, sólo en Estados Unidos. En radios ya es número 33, por lo que parece que será una de las canciones del verano.

Curiosamente, según las midweeks británicas, en Reino Unido puede ser reemplazada por ‘Despacito’ de Luis Fonsi, gracias a la remezcla de Justin Bieber, lo cual puede significar que va a sustituirse a sí mismo en la cima.

Además, ‘Despacito’ podría terminar siendo también número 1 en Estados Unidos, pues esta semana avanza del puesto 4 al puesto 3. De nuevo y por tercer año consecutivo, tendremos a Justin Bieber hasta en la sopa…